A Abidjan, le pont de la Baie de Cocody, sera livré en mars

Le ministre de l’Equipement et de l’entretien routier, Amedé Kouakou, a effectué une visite d’inspection sur ce pont reliant la commune de Cocody à celle du Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan.

La visite de chantier s’est faite sous forme de randonnée pédestre, un instant qu’il a apprécié au vu de la qualité du travail abattu pour la réalisation de cet ouvrage, un pont à haubans, un type de pont dont le tablier est suspendu par des câbles, eux-mêmes étant soutenus par des pylônes.

Le ministre Amedé Kouakou n’a pas tari d’éloges devant le chef d’œuvre qui sera offert aux populations dans à peine 30 jours. Lors de sa visite de ce jeudi 23 février 2023, il a marqué son satisfecit devant la réalisation quasi-achevée de ce pont.

« C’est un ouvrage emblématique (…) Il devait être terminé en février 2022, mais nous avons fait une prolongation de délai jusqu’au 31 mars. Nous sommes venus nous assurer qu’à cette date les travaux seront effectivement terminés. Pour l’instant nous sommes satisfaits de leur état d’avancement », a-t-il dit.

Le ministre ivoirien communiquera que les dernières contraintes à la finition de l’infrastructure sont liées à quelques emprises sur l’espace public. Mais, une fois celles-ci levées, il sera procédé au remblais jusqu’au niveau de la rue de la Canebière.

Ce pont à haubans d’une longueur totale de 630 m est construit en vue d’établir une liaison directe entre le Plateau et le carrefour St Jean de Cocody, une commune huppée dans l’Est d’Abidjan, ainsi que la réduction du trafic dans le secteur du carrefour de l’Indénié.

Il devrait également permettre de faire une liaison pour les piétons et cycles entre les futurs aménagements qui seront opérés dans l’antre du chantier, à savoir le Marina à l’Ouest et le parc urbain à l’Est.

Ce projet, mentionnera-t-il, consiste en dehors du pont principal de 630 m avec un hauban de 200 m surplombant le chenal de la baie de Cocody, en la construction d’un viaduc d’accès à l’Est permettant le raccordement direct au Boulevard de France. Il est aussi prévu un autre à l’ouest devant favoriser un accès à l’ouvrage depuis la partie Sud du Boulevard de Gaulle.

A côté de cela, il est prévu la réalisation de murs de soutènements et de trémies, avec des terrassements et des travaux routiers, a fait savoir le ministre de l’Equipement et de l’entretien routier qui a visité le 16 février 2023 le chantier du 4e pont reliant la commune de Yopougon (Ouest) au Plateau.

