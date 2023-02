Les membres de la Commission défense décorés  

Treize personnalités du Parlement de Côte d’Ivoire ont été décorées par le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

La cérémonie s’est tenue ce mercredi au Plateau, à la Place d’armes du groupement ministériel des moyens généraux. Ce sont au total 13 personnalités issues de la Commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale qui ont été médaillés de la défense.

Ces personnalités ont été élevées dans la catégorie argent par le ministre d’Etat, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Parmi eux, figure le député Sidiki Konaté, ex-ministre de l’Artisanat et des PME.

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense a institué tout particulièrement cette distinction, en signe de reconnaissance à la contribution des parlementaires aux armées et à la gendarmerie nationale dans les questions de défense.

« Cette année nous avons avec nous les lauréats de la Commission défense de l’Assemblée nationale qui nous a toujours accompagnés dans les réformes et défendu le budget de la défense », a-t-il ajouté.

A côté d’eux, des distinctions ont été décernées aux deuxième et troisième lauréats du prix d’excellence nationale dans la catégorie des forces armées et de défense, ainsi que les personnels civils et militaires du ministère de la Défense.

Ce sont au total 195 récipiendaires qui ont été honorés au cours de cette cérémonie. Le ministre d’Etat, de la Défense a exprimé sa gratitude pour les efforts consentis à la tâche et a reconnu le professionnalisme des forces armées ivoiriennes.

« Je suis profondément attaché à la reconnaissance du travail bien fait dans nos armées, car cela prouve que nous avons des hommes et des femmes de qualité, sur qui la nation peut compter pour défendre le territoire national et porter ses idéaux partout où besoin sera », a-t-il dit.

« Nous devons rester vigilants et veiller à maintenir nos capacités opérationnelles intactes, voire renforcées. Nous devons continuer à former nos hommes, à les entraîner et à les équiper. Plus que jamais, nous devons maintenir ce cap d’engagement pour rassurer nos populations et les investisseurs de la Côte d’Ivoire », a-t-il fait savoir aux membres du grand commandement.

Il n’a pas manqué de les inviter à prendre une part active à la sécurisation des événements majeurs que connaîtra la Côte d’Ivoire en cette année, à savoir les élections locales et l’organisation de la coupe d’Afrique des Nations de football.

En termes de perspectives, il a annoncé la poursuite et le renforcement des réformes institutionnelles, structurelles, et des capacités opérationnelles, ainsi que l’engagement des forces armées dans les actions concertées et coordonnées avec d’autres forces dans le cadre d’initiatives sous régionales.

Une quarantaine de véhicules a été remise aux forces armées nationales comprenant des 4×4, une ambulance, une berline et deux autocars. Le colonel major, Hervé Tchimou a manifesté la gratitude des récipiendaires pour ces décorations.

« Cette marque de reconnaissance nous encourage à œuvrer davantage pour le rayonnement des forces armées de Côte d’Ivoire », a dit l’officier de l’armée ivoirienne, dans un discours

AP/APA