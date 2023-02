Choléra : des experts appellent à l’équité des vaccins en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé a indiqué à la mi-décembre que le stock mondial de vaccins contre le choléra était « actuellement vide ou extrêmement faible ».

Des experts de la santé ont appelé à l’équité dans la production et la distribution des vaccins, face à la pénurie mondiale de vaccins contre des épidémies qui sévissent au Malawi et dans dix-sept (17) autres pays du monde.

L’organisation non gouvernementale américaine AIDS Healthcare Foundation (AHF) a déclaré mercredi qu’il était « urgent » de redoubler d’efforts pour garantir un accès équitable aux médicaments vitaux alors que le choléra sévit au Malawi et dans d’autres pays.

Un appel qui intervient après l’alerte de l’OMS qui avait soutenu en décembre que le stock mondial de vaccins contre le choléra était « actuellement vide ou extrêmement faible ».

« Bien que nous ne puissions pas arrêter complètement le choléra tant que les pays n’auront pas amélioré l’eau, l’assainissement et l’hygiène, il doit y avoir un effort mondial concerté dans le cadre d’une convention mondiale sur la santé publique pour garantir que les vaccins essentiels, comme celui contre le choléra, soient stockés dans le monde entier afin d’assurer une réponse plus proactive », a déclaré Penninah Iutung, chef du bureau Afrique de AHF.

Elle a appelé les gouvernements des pays riches à permettre aux sociétés pharmaceutiques de « partager leur savoir-faire et leur technologie afin d’accroître l’accès aux vaccins et les moyens de production locaux et régionaux ».

Le 18 février, le Malawi avait enregistré près de 45.000 cas de choléra et près de 1.450 décès suite à une épidémie qui a débuté en mars 2022, la plus meurtrière de son histoire.

Triza Hara, responsable du programme national de l’AHF au Malawi, s’est félicitée de la campagne « End Cholera » (Mettre fin au choléra) lancée ce mois-ci par le gouvernement du Malawi pour réduire le taux de mortalité, accroître la prévention et sensibiliser à la maladie, mais a déclaré qu’il fallait faire davantage pour que les vaccins soient disponibles pour tous ceux qui en ont besoin.

« Nous exhortons les fabricants de vaccins à mettre leurs brevets à disposition afin d’en accroître l’accès pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, et nous demandons aux dirigeants africains de continuer à travailler à la mise en œuvre de politiques et de pratiques qui nous permett0ent de produire des vaccins sur le continent ».

Outre le Malawi, au moins 17 autres pays ont signalé des épidémies de choléra, dont le Mozambique, la Zambie et Haïti. En Haïti, plus de 20.000 cas ont été enregistrés entre septembre 2022 et janvier 2023.

