«Un ours sur Mars?» La NASA publie une intrigante photo de la planète rouge

Baloo, Winnie et les Bisounours ont désormais de la compagnie au firmament des ursidés célèbres : une étrange formation géologique ressemblant à une tête d’ourson a été repérée à la surface de Mars par la NASA.

Intrigante, la photographie a été prise le mois dernier par le satellite Mars Reconnaissance Orbiter de l’agence spatiale américaine, qui tourne en orbite autour de la planète rouge avec la caméra embarquée haute résolution HiRISE, la plus puissante jamais envoyée par l’être humain dans le système solaire.

«Un ours sur Mars?» s’interroge ainsi le compte Twitter du projet HiRISE, qui a publié le cliché mercredi.

Selon les scientifiques de l’université d’Arizona, qui pilotent le projet, le visage de l’animal est en réalité formé par «deux cratères», qui forment les yeux et une «colline» éventrée qui ressemble à un museau. Ces éléments sont entourés par une «fracture circulaire», qui délimite les contours de la tête et pourrait être formée par un dépôt de lave ou de boue.

Le tout donne l’impression d’apercevoir le visage souriant d’un ourson en peluche. Un sacré hasard, pour donner une formation géologique qui s’étale sur deux kilomètres.

La caméra HiRISE est l’un des six instruments embarqués par ce satellite de la NASA, qui tourne autour de Mars depuis 2006. Ultra-précise, elle permet de prendre des clichés très détaillés pour cartographier la surface de la planète rouge en vue de futures missions menées par des robots ou des humains.

Depuis dix ans, les scientifiques qui la gèrent ont par exemple pu photographier des avalanches sur Mars, et ont découvert des traces sombres qui pourraient être de l’eau salée s’écoulant le long de ravines.

Ils ont également repéré des tourbillons de poussière sur la surface de la planète, et une autre formation géologique qui ressemble étrangement à l’insigne de la force Starfleet, chargée d’explorer l’espace dans la série télévisée Star Trek.

Mais même avec des images en haute définition, les petits bonshommes verts censés peupler Mars dans l’imaginaire populaire s’avèrent jusqu’ici introuvables.