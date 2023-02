Décès du journaliste ivoirien Aymar Dédi (proche)

Nominé à la 24e édition du Prix des Ebony, consacrant les meilleurs journalistes de Côte d’Ivoire, son décès survient à quatre jours de cet évènement qui célébrera les lauréats de la presse ivoirienne le 25 février 2023, à Yamoussoukro.

Le journaliste et écrivain ivoirien, Aymar Dédi, chef du service politique au quotidien Le Mandat, a tiré sa révérence ce mardi 21 février 2023 à Buyo, dans le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire, des suites d’une « courte maladie », selon son entourage.

« Carton rouge », tel est le titre de son œuvre romanesque, produite en 2016. Dans cet ouvrage, cet amoureux des lettres décrit la grave crise qu’a connue le pays et attire l’attention des acteurs politiques et de la société sur les actes et attitudes néfastes qu’ils posent.

AP/APA