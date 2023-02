Lancement de la Journée internationale de la femme en ligne

Le gouvernement entend célébrer les femmes et les jeunes filles opérant dans le secteur du digital et montrer la nécessité des technologies et de l’éducation numérique dans l’édification d’un développement inclusif.

La ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a procédé ce samedi 18 février 2023 au lancement, en ligne, de la Journée internationale des Droits des Femmes (JIF) 2023, appelant les femmes à se mobiliser pour cet évènement.

Mme Nassénéba Touré s’est félicitée, dans une déclaration, de l’éclosion des jeunes filles qui ont des potentialités immenses dans les métiers de la technologie, faisant observer que « la donne commence à changer ainsi que les perceptions ».

La Côte d’Ivoire, dira-t-elle, est « fière aujourd’hui de compter parmi ses acteurs de développement des femmes ingénieures informaticiennes, des spécialistes en robotique et en aéronautique » que la JIF 2023 célébrera en tant que modèles inspirants.

« Ce sont ces acteurs de changement qualitatif que la journée internationale de la femme 2023 entend célébrer à travers diverses activités pour montrer les progrès en matière de technologie et du digital qui offrent d’immenses opportunités », a-t-elle ajouté.

Elle a fait savoir qu’il est prévu lors de cette édition, l’organisation du Salon de la Journée internationale de la femme, au Palais de la culture de Treichville, dans le Sud d’Abidjan. Un espace qui réunira toutes les femmes et les filles qui ont du talent afin de démontrer les réalisations à mettre en lumière.

La ministre a relevé qu’il s’agira également de célébrer les solutions technologiques en vue de l’autonomisation des femmes. Et, dans cet élan, se tiendront des panels où des entreprises et des ONG feront connaître leurs initiatives au profit des femmes et des jeunes filles.

La Journée internationale des Droits des femmes est aujourd’hui fortement médiatisée. Cet instant qui met le curseur sur les problématiques féminines est devenu une aubaine pour sensibiliser les femmes sur les enjeux du développement et leur prise de conscience sur leurs droits.

Selon la ministre de la Femme, de la famille et de l’enfant, tout le mois de mars sera consacré à sensibiliser les femmes et les jeunes filles à s’orienter vers les métiers du digital aux fins de participer pleinement au développement, demain.

Le thème retenu pour cette édition est « Innovations technologiques et digitales : leviers d’inclusion sociales et économiques des femmes en Côte d’Ivoire ». Des panels, tables rondes et des formations sur les TIC meubleront les chapitres des festivités de la JIF 2023 le 8 mars 2023.

La célébration de la JIF 2023 sera l’occasion pour le ministère de mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s’attaquer à la violence basée sur le genre qui se fait en ligne et facilitée par les TIC.

Cet évènement enregistrera la participation des start-up, des acteurs de l’e-commerce, des entrepreneurs, et des activistes, afin de mutualiser les actions de toutes les parties prenantes dans l’amélioration de l’accès des femmes aux outils numériques.

AP/APA