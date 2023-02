20 Février 2023 – UA : le successeur de Macky Sall salue son « bilan éloquent »

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA titrent sur une diversité de sujets dominés par la succession du président Macky Sall à la tête de l’Union africaine (UA) au terme d’un mandat au « bilan éloquent ».

Le Soleil fait état du passage de témoin entre le président sénégalais Macky Sall et son homologue comorien Azali Assoumani à la tête de l’Union africaine (UA). Selon le quotidien national, le chef de l’Etat sénégalais peut se prévaloir d’une « mission accomplie » au cours de son mandat d’une année à la présidence de cette institution continentale. « Servir notre continent a été pour moi un privilège et une grande fierté », a-t-il dit samedi dernier à Addis Abeba, en Ethiopie.

« Votre bilan éloquent honore le Sénégal et le continent africain dans son ensemble », a témoigné son successeur, Azali Assoumani. « Ce n’est pas facile de vous succéder », a-t-il poursuivi dans L’Observateur qui évoque longuement « le legs et les recommandations pour une Afrique debout » de Macky Sall. Pour EnQuête, le départ du président sénégalais de la présidence de l’UA a « un goût d’inachevé ».

Après les violences politiques des dernières semaines à Mbacké (centre), non loin de la ville de Touba, fief de la communauté soufie des mourides, le khalife général Serigne Mountakha Mbacké « sermonne les fauteurs de troubles », d’après L’AS. Le 10 juillet dernier, l’interdiction d’un meeting prévu par le parti Pastef de l’opposant Ousmane Sonko a déclenché des heurts entre les militants de cette formation politique et les forces de l’ordre.

« Nous allons défendre Touba au péril de notre vie. Il est de notre responsabilité de préserver le statut de cette terre sacrée de Serigne Touba (Cheikh Ahmadou Bamba) », le fondateur du mouridisme, a fait savoir Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du khalife. « Tous ces politiciens ne valent pas la peine que les gens s’entredéchirent », a-t-il indiqué.

Sous un autre angle, L’Observateur note que les « religieux (entrent) en jihad contre les dérives » sur les réseaux sociaux sur fond de tension politique. Considérés comme des socles de la stabilité du Sénégal, les chefs des communautés confrériques sont de plus en plus attaqués et injuriés par des compatriotes se trouvant le plus souvent à l’étranger en raison de leur prétendue proximité avec le pouvoir politique. « Trop c’est trop. Les religieux sont poussés jusque dans leurs derniers retranchements », a dénoncé Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké dans le journal.

Face « à la tension politique extrême dans le pays », l’opposant Khalifa Sall, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, « appelle au dialogue » dans EnQuête. « Si le pouvoir arrête de taper sur les opposants, appelle à un dialogue, les gens peuvent discuter », a posé comme condition l’ancien maire de Dakar, estimant que la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY, unis pour un même espoir), est en train de s’effriter. « J’ai constaté que toutes les forces de gauche dont les 2/3 sont dans BBY ont décidé de se battre », s’est-il réjoui.

En football, Sud Quotidien estime que « les Lionceaux s’offrent d’entrée le Nigeria » battu (1-0) par le Sénégal en match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (Can) des moins de 20 ans, en Egypte. Le Quotidien note que les protégés du sélectionneur Malick Daf « réalisent une bonne entrée » en s’imposant devant les Super Eagles. Le but sénégalais a été inscrit à la quarantième minute de jeu, précise le quotidien sportif Stades qui remarque également la bonne entrée en matière des Lions de moins de 20 ans.

ODL/cgd/APA