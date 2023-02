Permis à points : la Côte d’Ivoire crée une plateforme d’assignation des véhicules

Ce dispositif technologique qui vise à faciliter les relations entre les usagers et l’administration des transports, vient réguler l’opérationnalisation du permis à points qui entre en vigueur le 1er mars 2023.

Selon M. Daouda Ouattara, responsable de la communication à Quipux Afrique, l’entreprise chargée du projet, il s’agit d’une plateforme qui permet à un usager, enrôlé, qu’il soit une personne physique ou morale, de créer un compte et d’initier un certain nombre de formalités et de demandes.

Face aux caméras, ce jeudi 16 février 2023, M. Daouda Ouattara a fait savoir que dans le cadre du permis à points, cette plateforme a été mise à disposition des gérants d’entreprises et des gestionnaires de flottes aux fins d’assigner les véhicules de leurs flottes à des collaborateurs ou à des chauffeurs donnés.

Dans une vision de digitalisation, la plateforme technologique a été instituée pour dématérialiser les procédures du Centre de gestion intégrée (CGI) et donner, en outre, la possibilité aux usagers d’initier eux-mêmes des demandes de façon directe et sécurisée, évitant ainsi les intermédiaires.

Cette plateforme, qui pour l’heure est disponible pour les entreprises, permet de renseigner les données de sorte que lorsqu’un conducteur d’un véhicule d’une société commet une infraction, on puisse retirer les points au conducteur du véhicule, a précisé M. Ouattara.

A partir du compte de l’entreprise, expliquera-t-il, l’entreprise a accès à l’ensemble des véhicules de la flotte. De ce fait, les propriétaires de taxis ou des compagnies de transport peuvent affecter les différents conducteurs au quotidien ou selon la fréquence souhaitée.

« La fonctionnalité qu’on a déployée dans le cadre du permis à points, permet de sélectionner un des véhicules de la flotte et de l’assigner à un collaborateur en renseignant son nom et ses coordonnées dont un numéro de téléphone » à partir duquel il reçoit un code pour valider l’assignation, a-t-il poursuivi.

« Pour les particuliers, nous y travaillons », a dit M. Daouda Ouattara, déclarant qu’« on est totalement prêt » pour l’opérationnalisation du permis à points et, par ailleurs, « tout détenteur de permis de conduire en Côte d’Ivoire a reçu un SMS l’informant que son permis est crédité de 12 points ».

Mme Mabana Koné, manager de la Division des Systèmes de gestion intégrée (SGI) à Quipux Afrique, a relevé que le ministère des Transports a également engagé une opération de régularisation des mutations des véhicules pour faciliter la mutation des cartes grises.

Elle a rapporté que le ministère des Transports a constaté que « plusieurs personnes détentrices de véhicules ont des difficultés à faire des mutations » de cartes grises et cette opération vient leur permettre de pouvoir régulariser cette situation.

« Le ministère a remarqué à travers la vidéo verbalisation qu’il y avait beaucoup de véhicules qui avaient été cédés sans que la mutation ait été effective et aujourd’hui, beaucoup de propriétaires qui ont encore leurs noms sur les véhicules restent injoignables », a souligné Mme Mabana.

De ce fait, « le ministère a bien voulu mettre en place cette opération de régularisation relative à la mutation des véhicules pour permettre à tout acheteur de véhicule de mettre le véhicule acquis à son nom », a-t-elle renchéri.

Mme Porgo Gnaco Claire, représentant le ministre des Transports, s’est félicitée de ce que la vidéo-verbalisation a fait baisser les infractions liées au port de la ceinture de sécurité. Elle a fait observer que le non-respect du délai de mutation d’un véhicule qui est de 15 jours constitue une « infraction ».

AP/APA