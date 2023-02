4e pont d’Abidjan : l’Etat ordonne la livraison de la 1ère phase

Le ministre de l’Equipement et de l’entretien routier, Amédé Kouakou, exige le respect des délais de réalisation du projet qui a déjà accusé deux ans de retard.

Pour s’imprégner de l’évolution des travaux, le ministre de l’Equipement et de l’entretien routier, Amédé Kouakou a effectué ce jeudi 16 février 2023 une visite de chantier du 4e pont d’Abidjan, reliant la commune de Yopougon à celle du Plateau.

Sur les lieux, il a pris langue avec les équipes de construction, dont les responsables de l’entreprise contractante (China state engineering corporation /Csec). Au constat, le ministre s’est dit insatisfait de l’évolution des travaux qui ont connu de nombreux reports et un dépassement du délai de livraison.

« Ce projet était prévu finir fin février 2021, donc pour une durée de trente mois. Et en 2021, le chantier n’était pas terminé pour tout ce que nous savons, problème de Covid-19 et autres. Nous avons fait une prolongation d’environ huit mois », a rappelé le ministre ivoirien.

« On devait finir le 31 décembre 2022, cela suppose qu’on a fait une prolongation de vingt-trois mois, environ deux ans. Malheureusement, après les deux ans, nous nous rendons compte que l’entreprise n’a pas les cadences qu’il faut », a déploré M. Amédé Kouakou.

Il a déclaré qu’il n’était « pas satisfait de l’avancement des travaux parce que cette voie est extrêmement importante pour la ville d’Abidjan ». Et sur le projet « on a déjà accusé près de deux ans de retard, ce qui n’est pas acceptable ».

« Ce n’est pas parce que nous ne faisons pas un suivi régulier du chantier. Vous savez que c’est un appel d’offre international, l’entreprise qui a remporté le marché avait donné un coût. Ce coût nous avons estimé qu’il était relativement bas. On lui a demandé de nous donner confirmation des coûts, il a confirmé. Mais à la vérité, on se rend compte que l’entreprise pour pouvoir gagner, a sous-estimé les coûts et aujourd’hui à d’énormes difficultés pour terminer le chantier », a dit fait observer.

Prévu pour un coût total de 163.681.583. 605 F FCFA, le 4e pont d’Abidjan reliant la commune de Yopougon à celle du Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan, devrait favoriser une décongestion de la circulation dans la capitale économique ivoirienne.

Afin de réaliser la volonté du président de la République d’offrir aux Abidjanais une meilleure fluidité routière, le ministre Amédé Kouakou a instruit les responsables du Csec de tout mettre en œuvre pour la livraison de la première phase du chantier.

« Nous sommes passés ici et nous leur avons donné jusqu’à fin mars 2023, pour finir au moins la première phase allant de Sébroko jusqu’au croisement de la voie qui vient des sapeurs-pompiers », a-t-il poursuivi.

Le responsable de l’entreprise contractante, Chen Ruiquiang a indiqué pour sa part que les difficultés rencontrées sont dues, d’une part à l’élan de libération des emprises dans certaines zones et d’autre part à la crise sanitaire de Covid-19.

Le chef de l’entreprise contractante s’est engagé à respecter les délais indiqués. Le projet comprend le viaduc du Banco qui est à un taux de réalisation de 95,8%, quand celui de Boribana est à 63% et la bretelle nord et sud a un taux de réalisation de 95,75%.

AP/APA