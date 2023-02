Le parti de Bédié dénonce des taxes parafiscales

Pour le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition) des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction ouvrent la porte à l’usage des intrants frauduleux qui engendrent les effondrements des immeubles.

« A ce jour, nous nous interrogeons encore sur les motivations qui ont amené le gouvernement à introduire dans la loi la parafiscalité sur le fer et le ciment », a déclaré M. Bredoumy Soumaila, porte-parole du Pdci, à l’occasion de la rentrée de la Grande cellule de communication du parti.

La taxe parafiscale sur le fer et le ciment a été « vivement combattue par nos élus, mais malheureusement cette loi a été votée et elle a pour conséquence l’aggravation de la cherté de vie dans notre pays et la réduction des capacités des Ivoiriens à acheter un logement », a-t-il ajouté.

« Nous insistons auprès du gouvernement afin que cette loi soit purement et simplement abrogée. La taxation du fer et du ciment contribue à l’usage des intrants frauduleux qui engendrent les effondrements des immeubles », a souligné le porte-parole du Pdci.

Le Parlement ivoirien a adopté une loi instituant des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction, notamment le ciment, le fer et le marbre au profit de l’habitat social. Le pays étant confronté à un déficit structurel de logements estimé à 600 000 unités à ce jour.

Les taxes parafiscales sur le ciment, le fer à béton et le marbre devraient permettre de mobiliser chaque année des ressources destinées à financer des logements sociaux sur l’ensemble du territoire et favoriser l’accès des populations les moins nanties à la propriété.

AP/APA