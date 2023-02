La BOAD alloue 60 milliards CFA à Petroci

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) 6 Ces fonds devraient notamment permettre la transformation du quai de la Société de commercialisation des produits agricoles (Socopao) en appontement pétrolier.

Dans la course aux ports en eau profonde tour à laquelle se livrent les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire compte bien faire partie du peloton de tête. Des études ont été menées pour permettre d’accueillir de plus grands navires d’une longueur allant jusqu’à 350 m avec 16 m de tirant d’eau.

Ce projet d’extension dont l’objectif est de permettre l’accostage et l’amarrage des Navires Projet ainsi que d’assurer la sécurisation des expéditions et des réceptions de produits pétroliers vient de bénéficier d’un important financement.

Dans un communiqué parvenu mardi à APA, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et CAPITAL OF AFRICA annoncent le succès de leur mission de structuration et d’arrangement d’un financement long terme pour le compte de la Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire (Petroci) d’un montant total de 60 milliards FCFA, en vue de la réalisation d’un Programme d’Investissements Prioritaires en Côte d’Ivoire.

Ledit programme comprend, notamment, la transformation du quai Socopao en appontement pétrolier, l’augmentation des capacités de transport des pipelines existants et la construction de nouveaux pipelines, la construction de nouvelles capacités de stockage de gaz butane, ainsi que l’extension du réseau de distribution de gaz naturel, souligne la note.

Le tour de table du financement a été bouclé grâce à un financement direct de la BOAD à hauteur de 30 milliards de F CFA et à la participation de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, agissant comme Banque Agent, et de Banque Atlantique Côte d’Ivoire, pour 15 milliards de F CFA chacune.

