Le secteur de l’emballage brasse un chiffre d’affaires de 500 milliards Fcfa

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – L’Association des professionnels de l’emballage en Côte d’Ivoire (APECI), officiellement reconnue en juillet 2022, a présenté ce jeudi 9 février, à Abidjan, son programme d’activités 2023 et ses ambitions pour le secteur.

Mise sur pied par des acteurs du secteur, l’APECI va solliciter en 2018 l’accréditation du gouvernement de Côte d’Ivoire pour lui permettre de fonctionner en toute légalité, mais c’est finalement le 28 juillet 2022 qu’elle va recevoir ce sésame.

Au cours d’une conférence de presse, le président de l’organisation, Ismaël Boga-Nguessan, a fait savoir que « l’APECI a fonctionné un peu dans l’ombre depuis 2019 », mais a toutefois fait des « réalisations remarquables qui lui ont valu la reconnaissance des industriels en matière d’emballage.

L’emballage étant un complément important au secteur industriel et un accélérateur de développement, l’APECI veut, selon Ismaël Boga-Nguessan, adresser les problématiques liées à la profession, et donner au secteur de l’emballage toute sa place, en valorisant le produit emballé de même que son contenant.

« Il s’agit notamment des questions de pertes de production bord champ, de recyclage, de déchets d’emballage, d’impact sur l’environnement », a-t-il énuméré, faisant d’ailleurs observer que la marque se reconnaît au travers du produit et de son emballage et le Branding fait corps avec le packaging.

Le secrétaire exécutif adjoint, Mme Suzanne Mouelle, a indiqué que la vision de l’APECI est de soutenir le développement des produits Made In Côte d’Ivoire avec les conditionnements les mieux adaptés et respectant les standards internationaux.

Mme Suzanne Mouelle a relevé que le secteur enregistre annuellement « un Chiffre d’affaires estimé à 500 milliards Francs CFA, soit 77 millions d’euros ». En outre, le secteur comprend un nombre d’employés entre 30 et 35.000 personnes.

Avec près de 50 producteurs dans les différentes matières (papier, plastique, métal) l’Association des professionnels de l’emballage en Côte d’Ivoire comprend tous les secteurs qui y sont représentés excepté celui du verre.

L’APECI regroupe en son sein des industriels fabricants et utilisateurs d’emballage. Son président a annoncé son adhésion en tant que membre de l’Organisation Mondiale du Packaging (World Packaging Organisation) en novembre 2022.

« Son objectif est d’accompagner les fabricants et industriels dans l’adoption des bonnes pratiques d’emballage/de conditionnement, en vue de proposer des produits locaux de qualité supérieure », a-t-il poursuivi.

Sans emballages, les produits de grande consommation seraient exposés à des risques d’infestation, de contamination, de destruction et de péremption. Aujourd’hui, l’emballage est au centre des préoccupations des divers acteurs économiques que sont les consommateurs, les fournisseurs et les producteurs.

La vision de l’APECI est également de devenir un acteur majeur, équipé pour répondre aux besoins des industriels du secteur de l’emballage, des utilisateurs et des consommateurs, à travers le renforcement des capacités des hommes et grâce au soutien technique qu’elle compte apporter à ses partenaires.

M. Franck N’Dia, le trésorier exécutif de l’APECI, a soutenu que l’organisation se veut un « conseiller » de la filière. L’APECI est aujourd’hui membre de WPO, l’Organisation mondiale de l’emballage, dont elle est membre avec droit de vote depuis octobre 2022.

A travers des initiatives sélectives, elle entend contribuer à la préservation de l’environnement et aux Objectifs de développement durable (ODD) du pays, par la recherche et le développement d’emballages recyclables.

Le programme annuel d’activités a été dévoilé par Mme Suzanne Mouelle. Celui-ci s’articule autour de plusieurs axes : Tout débute par « une campagne d‘information et de sensibilisation à l’endroit des industriels fabricants et autres professionnels en vue de leur adhésion à l’APECI ».

En perspective, elle a fait état de la promotion et l’organisation de programmes de formation certifiante (IPSA, Master class) ; de la participation au Propack Ghana (Exposition et visite), ainsi que l’organisation de la foire du Made in Côte d’Ivoire.

L‘APECI entend organiser des concours récompensant les meilleurs emballages fabriqués localement ; faire une campagne de communication sur le projet Les éléphants du packaging, ainsi que l’initiation de projets de recherche et développement sur le packaging recyclable ; le développement de projets.

