Le Patronat ivoirien se dote d’un Plan stratégique 2023-2026

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le nouveau Conseil d’administration de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci, Patronat ivoirien) qui a tenu « une retraite stratégique » va « réviser » ses textes en vue d’accélérer la croissance des entreprises locales.

« C’est un Conseil d’administration qu’on a fait sous forme de retraite stratégique » en prenant « toute la journée pour débattre de plusieurs problèmes et aussi pour se donner une espèce de feuille de route pour les trois années à venir », a dit ce vendredi 10 février 2023 M. Ahmed Cissé, le président du Patronat ivoirien.

Selon M. Ahmed Cissé, le Plan stratégique 2020-2022 qui a encadré les avancées observées ces trois dernières années, étant arrivé à son terme, il convenait d’en faire le bilan, de tirer les leçons de sa mise en œuvre, et de procéder à l’élaboration d’un nouveau plan.

Le président du Patronat ivoirien a expliqué avoir souhaité que ce Conseil d’administration se tienne sous le format d’une retraite stratégique au regard de l’importance des sujets relatifs aux défis du secteur privé en Côte d’Ivoire.

« Nous avons fait un point sur ce qui avait marché les deux dernières années et ce qui restait à améliorer et voir comment est-ce qu’on ajoute certaines choses qu’on pense qui sont importantes pour le secteur privé », a-t-il mentionné.

Cette retraite a permis au nouveau Conseil d’administration de bâtir un Plan stratégique qui cadre avec sa vision et ses objectifs. Au cours des travaux, ils ont évoqué le budget 2023, mais surtout « l’opportunité de réviser » leurs textes pour améliorer le fonctionnement de l’organisation.

La retraite a été également l’occasion pour le Conseil de donner les orientations fortes qui vont guider les actions de la Cgeci au cours de cette mandature. Les conseillers spéciaux Pierre Magne, Éric Kacou, et Abou-Bakar Ouattara ont été chargés de jeter les bases de la réflexion.

« Ma vision est de renforcer l’accompagnement et la promotion de nos entreprises afin d’accélérer leur croissance et d’en faire de véritables champions nationaux capables de saisir les meilleures opportunités d’affaires dans notre pays pour conquérir de nouveaux marchés à l’international », a-t-il poursuivi.

Pour le nouveau patron de la Cgeci, les PME devraient avoir une place de choix dans cette ambition. De ce fait, le Plan stratégique envisagé devra donner des orientations suffisamment claires qui pourront rapidement déboucher sur un plan d’actions approprié.

L’objectif est que « les entreprises locales ivoiriennes puissent se développer davantage », a-t-il dit. La Cgeci veut permettre aux entreprises locales de capter le plus d’investissements dans le Programme national d’investissement (PND) estimé à 59.000 milliards Fcfa, dont 74% est consacré au secteur privé.

« Ces importants changements permettront non seulement à nos organes de disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, mais aussi de faire de la Cgeci un Patronat fort et innovant qui réponde efficacement aux attentes de ses membres et des partenaires institutionnels », a-t-il poursuivi.

« Nous allons faire en sorte que tous les ministères viennent à la Cgeci et disent ce qu’elles ont individuellement dans leurs programmes en termes de projets » relatifs au Programme national de développement (PND, 2021-2025), a-t-il souligné.

M. Ahmed Cissé a relevé, en marge des travaux de cette retraite, que cet exercice a permis au Patronat ivoirien de se fixer des objectifs pour les années à venir. L’organisation qui a fait à cette séance une revue des textes des statuts, va réviser jusqu’à trois points à « toiletter ».

Le Patronat ivoirien s’est doté d’une stratégie ces deux dernières années. Avec l’élection de M. Ahmed Cissé, le nouveau président, pour un mandat de trois ans, l’organisation établit une nouvelle « feuille de route » qui couvrira cette période d’exercice.

