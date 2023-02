La Côte d’Ivoire lance un « Pass touristique » digital

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Près d’un million de personnes sont ciblées pour cette phase de lancement de ce « Pass touristique » qui devrait impacter d’ici à 2025 environ 5 millions de personnes.

Le « pass touristique », cette nouvelle formule électronique sous forme de carte prépayée a été lancée ce jeudi 9 février 2023, à Cocody, en présence du ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Il vise à promouvoir la destination Côte d’Ivoire à travers l’offre de service innovant aux particuliers et entreprises dans le domaine du tourisme. Ce pass touristique donne accès à de nombreux avantages dans un large réseau de partenaires touristiques.

« Mais en complément, c’est une application mobile accessible à tous et tenant lieu de portefeuille électronique », a expliqué le ministre Siandou Fofana. Elle vise par ailleurs l’inclusion financière et une meilleure bancarisation de la Côte d’Ivoire.

« Ce pass touristique qui est un produit historique viendra faciliter la vie de l’ensemble de nos visiteurs qu’ils soient locaux ou ceux en transit. Nous veillerons à ce qu’il soit mis à disposition et rendu accessible à tous », a promis M. Siandou Fofana.

L’opérateur chargé de la mise en œuvre du projet, du nom d’Ics, qui bénéficie d’une expertise de 25 années a dit à travers son premier responsable Nelly Coulibaly croire au fort potentiel du secteur touristique du pays en soutenant par ailleurs que les solutions proposées auront un impact positif sur la destination Côte d’Ivoire.

« La mise en œuvre du pass touristique consistera à répertorier l’ensemble des établissements touristiques de la Côte d’Ivoire et à les équiper d’une application qui leur permettra d’enregistrer toutes leurs offres et les publier sur une plateforme nationale à partir d’Avril 2023. Nous rendrons accessibles ces offres aux touristes nationaux et étrangers à travers une application web et mobile qui leur permettront de payer de manière digitale et électronique », a détaillé la Pdg d’Ics.

Elle mentionnera qu’il y aura trois types de pass digitaux dont le premier pour « les touristes résidents en Côte d’Ivoire, un autre pour ceux qui viennent de l’extérieur et le dernier s’adresse aux touristes résidents en Côte d’Ivoire et qui voyagent à l’étranger », afin de disposer d’avantages tarifaires.

Le leader du groupe Magic system, Traoré Salif (A’Salfo) ainsi que ses partenaires ont été désignés comme les ambassadeurs du « pass touristique ». C’est entouré des acteurs clés du tourisme en Côte d’Ivoire que le ministère du Tourisme et Ivoire Cartes Systèmes ont présenté l’ambitieux projet du Pass.

Le Pass touristique se veut une solution innovante en Côte d’Ivoire qui consiste à digitaliser à travers une plateforme numérique nationale les offres des acteurs du secteur touristique pour les distribuer au monde.

« Notre pays regorge de trésors inestimables de toutes sortes qui méritent d’être valorisés et découverts. En facilitant l’accès à l’information, il sera facile de planifier ses voyages qu’on soit résident en Côte d’Ivoire ou de passage », a déclaré le ministre ivoirien du Tourisme.

Pour créer une offre touristique complète, il est nécessaire que tous les acteurs du monde culturel, touristique et tous les secteurs connexes se joignent massivement au projet, a dit A’Salfo du groupe Magic System.

