Croissance du secteur de l’expertise comptable

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le président de l’Ordre des experts-comptables (OEC-CI), Drissa Koné, a dressé ce jeudi 9 février 2023 le bilan des activités du secteur, lors d’une rencontre des membres à Abidjan.

La Tribune de la matinale, un espace d’échanges de l’Ordre sur les questions liées à la profession, a servi de cadre pour établir le bilan de l’organisation et les perspectives. L’activité s’est tenue à la Maison de l’entreprise, au Plateau, en présence du ministre de l’Economie et des finances, Adama Coulibaly.

Selon le président de l’ordre, Drissa Koné, les années écoulées ont enregistré un réel engouement autour de la profession. Les statistiques, « éloquentes » indiquent que « le chiffre d’Affaires global de la profession est passé de 35 milliards à 45 milliards de FCFA en 5 ans, soit un taux de progression de 29% environ ».

Durant cette période, relève-t-il, le nombre d’experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre est passé de 156 (au bout de 25 ans), à 236, soit environ 50%. En outre, le nombre de sociétés d’expertise comptable crée est passé de 79 à 133, soit 68%.

Cette dynamique a été possible grâce à la mise en œuvre d’initiatives structurantes du gouvernement qui ont assuré un développement continu du pays au plan économique et un « environnement favorable » qui a engendré un plein essor des entreprises et plus particulièrement des PME.

Il a ajouté que la volonté du gouvernement de disposer de données financières fiables pour élaborer des politiques économiques et favoriser l’accès au financement des PME, a consolidé la réglementation en matière de visa des états financiers et fait de l’expert-comptable le tiers par excellence.

Il a tenu pour cela à remercier le ministre pour cette opportunité offerte à la profession comptable et qui lui permet de jouer un rôle de premier plan pour l’amélioration et la gouvernance des entreprises et plus particulièrement des TPE et des PME.

Quant aux perspectives de l’ordre, elles se situent autour de l’achèvement de la construction du siège de cette instance ordinale, a fait savoir M. Drissa Koné, ajoutant que celle-ci devait déboucher sur le développement d’une académie de la profession comptable « afin de se donner les moyens du renforcement des capacités des membres et favoriser l’éducation financière des populations ».

M. Drissa Koné a, par ailleurs, partagé un autre projet structurant, celui de concevoir une plateforme informatisée qui permettra de mieux gérer l’institution, mieux réguler l’exercice de la profession et renforcer les relations avec la direction générale des impôts, grâce à une interconnexion avec les différentes bases de données financières et la plateforme de dépôt électronique des états financiers.

Le ministre de l’Economie et des finances, Adama Coulibaly a salué l’Ordre pour sa contribution active au développement de l’économie nationale. Le gouvernement envisage d’ailleurs d’appuyer la révision des textes réglementaires de la profession d’experts-comptables en Côte d’Ivoire, en intégrant les impératifs d’ouverture et d’exigence d’autres compétences professionnelles.

« Votre contribution à la vulgarisation d’une culture financière nationale demeure essentielle sur la voie de la bonne gouvernance des entités publiques privées ainsi que celle de l’efficacité de l’action publique », dira t-il, non sans promettre tout le soutien du gouvernement dans les différentes initiatives.

Lors de cette matinale sur la présentation de l’annexe fiscale 2023, 23 nouveaux experts-comptables ont été présentés, dont 15 qui intègrent les rangs de l’Oec-ci. L’organisation de la 7e édition du Congrès de la Fédération panafricaine des comptables « Acoa 2023 » est prévue très prochainement à Abidjan.

