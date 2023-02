Angela Merkel baptisée du nom de la sœur aînée d’Houphouët-Boigny

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Nanan Adjoua Kan Houphouët-Boigny, c’est le nom local décerné à l’ancienne chancelière de la République fédérale d’Allemagne, Angela Merkel, en mémoire à la sœur aînée de Félix Houphouët-Boigny.

Ce nom, qui lui a été attribué, est le reflet des vertus de sagesse, de dialogue, et de discrétion, qui caractérisait son détenteur. Pour marquer cette nouvelle dénomination, elle a reçu des attributs traditionnels dont un pagne, symbole de la force fédératrice de la lauréate du Prix Félix Houphouët-Boigny, édition 2022.

Mme Angela Merkel a également reçu une coiffe symbole d’autorité, un chasse-mouche symbole de l’harmonie, de justice, d’arbitrage et d’équité, des bijoux, symbole de noblesse, de distinction et de la royauté ainsi que des sandalettes pour la vision, la clairvoyance.

Elle a reçu ces objets de valeur en hommage à ses actions en faveur de la paix notamment à travers l’offre de l’asile à plus d’1,2 million d’étrangers sur le sol allemand. Ces personnes fuyaient notamment les zones de conflit. Un acte qu’elle dit ne pas regretter puisqu’elle en mesure la portée.

« Nous avons fait énormément de choses. (…) Quand on voit que des jeunes gens arrivés à l’époque qui ont aujourd’hui leur BAC et entreprennent des études, c’est un signe de réussite incontestable », a-t-elle partagé son sentiment de joie.

L’ancienne chancelière Angela Merkel a été honorée ce mercredi 08 février à la Fondation Félix Houphouët-Boigny en présence de nombreuses personnalités du monde culturel, politique, administratif et associatif.

Bédié égaye la salle avec des pas de danse

L’ancien président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié a esquissé des pas de danse sur l’un des titres du groupe Magic System. C’est un Bédié fort de ses 88 ans de vie qui ne s’est pas empêché d’égayer le beau public de la cérémonie de remise du Prix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, à la Fondation éponyme, à Yamoussoukro.

Il le dit lui-même que c’est une joie immense d’accueillir ce prix sur la terre natale de feu Félix Houphouët-Boigny, en tant que protecteur ; et c’est pour lui un immense privilège de prendre la parole à cette cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.

« L’émotion qui m’étreint est d’autant plus intense que notre rendez-vous cette année se déroule pour la seconde fois ici à Yamoussoukro. Cette belle cité, la ville du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne », Félix Houphouët-Boigny, le premier chef de l’Etat ivoirien, a-t-il poursuivi.

Il faut dire que le président du Pdci-Rda aura surpris plus d’une personne par ses pas de danse suscitée par le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit A’Salfo. C’est donc de façon gratifiante qu’est prêté à ce jeu.

Au titre de l’année 2022, le jury du Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la paix a décerné le Prix à Madame Angela Merkel, ancienne Chancelière Fédérale d’Allemagne, en reconnaissance de son action pour l’accueil des réfugiés.

Une décision politique courageuse

M. Henri Konan Bédié, le protecteur du prix, a salué « son courage politique exceptionnel », car sous son autorité, « l’Allemagne a accueilli entre 2015 et 2016 plus de 1,2 million de réfugiés et demandeurs d’asile au plus fort du conflit syrien, dans des contextes de violences meurtrières.

Le jury a, par ailleurs, décerné une « mention d’honneur » à Mme Julienne Lusenge pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles, dans le Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.

L’ancien président de la République de Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, et son épouse, Mme Nadiani Bamba, ont pris part ce mercredi 08 février 2023 à la cérémonie de remise du Prix Félix-Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix.

M. Gbagbo était accompagné, à cette cérémonie, de ses collaborateurs, membres de la direction du PPA-CI : Justin Katinan Koné, Coulibaly Issa Malick, Pierre Kipré, Agnès Monnet, Georges-Armand Ouégnin, Koné Boubacar et Amani N’Guessan.

La cérémonie a été présidée par Alassane Ouattara et a vu la participation du Nana Akuffo-Addo, le président du Ghana, Macky Sall, président du Sénégal, Umaro Sissoco Embalò, président de la République de la Guinée Bissau et Georges Weah, président de la République du Libéria.

