Le GPE-Abidjan renforce les capacités des cadres des collectivités

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le Programme de formation en gestion de la politique économique (GPE-Abidjan) se positionne comme le leader en renforcement des capacités des acteurs des collectivités grâce à des outils innovants en matière d’intelligence économique aux fins d’anticiper sur les défis.

La direction du Programme « GPE-Abidjan » a organisé ce jeudi 2 février 2023 une séance de restitution des travaux, dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités humaines et d’appui à la transposition des nouvelles directives de l’Uemoa relatives au management des collectivités.

Ces travaux ont porté notamment sur « l’élaboration, l’exécution et le suivi d’un plan ou programme de développement local dénommé la Chaîne PPPBSE (Prospective, planification, programmation budgétisation et suivi-évaluation ».

La Chaîne PPPBSE comprend cinq grands maillons du cycle de gestion des projets et programmes de développement, à savoir la prospective, la planification, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation.

Pour accompagner la dynamique de développement des collectivités, la direction du Programme GPE-Abidjan a élaboré depuis 2017 un module de formation autour des différents maillons de la chaîne de développement PPPBSE (prospective, la planification, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation)..

Ce module a été conçu pour répondre notamment aux nouveaux besoins de formation engendrés par les nouvelles directives de l’Uemoa. Celles-ci obligent les collectivités locales à élaborer un plan de trésorerie et de constituer des dotations aux amortissements et aux prévisions.

Selon Isidore Nzebo, auditeur GPE de la 22e promotion, la Chaîne PPPBSE se veut un « outil d’aide à la décision » dans les administrations et même dans les collectivités locales. Le Programme a permis qu’il y ait une étude appliquée à la Région du Haut Sassandra (Sud-ouest), dont le chef-lieu est Daloa.

Les auditeurs ont reçu des données venant, entre autres, de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER, public) et qui ont permis de faire la prospective, étude qui amène à donner une vision et des orientations stratégiques.

« A partir de cette vision, nous faisons une planification stratégique qui permet de faire ressortir les actions stratégiques », a dit M. N’zebo, expliquant que celles-ci permettent de déterminer des projets de développement, ensuite de les budgétiser et planifier leur mise en œuvre assortie d’un mécanisme de suivi-évaluation.

L’objectif de l’étude est de permettre aux décideurs locaux d’avoir un guide directeur afin qu’ils puissent suivre les différents projets pour amorcer le processus de développement de leurs localités tout en prenant en compte les problèmes clés de la région.

Pour M. Jacob Dindé, également auditeur de la 22e promotion, le véritable problème, c’est le processus de décentralisation, car aujourd’hui pour anticiper sur les enjeux du développement, il faut se projeter dans le futur pour imaginer les scénarios possibles.

M. Joseph Matto, deuxième vice-président du Conseil régional du Haut Sassandra, a félicité le professeur Mama Ouattara, le directeur du GPE-Abidjan et les auditeurs pour « l’excellent travail effectué ».

Il a fait savoir que la Région du Haut Sassandra est la plus peuplée après le District d’Abidjan, est très étendue. Le Conseil régional a fait une tournée pour connaître les besoins des populations et les adresser efficacement.

La séance de restitution s’est tenue au siège du GPE-Abidjan en partenariat avec le Programme pays de renforcement des capacités (PPRC), et le PRIME, une Initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du PNUD, visant à accompagner la réforme de l’Etat.

La cérémonie de restitution a été également organisée en collaboration avec l’Assemblée des régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), le Sénat ivoirien et l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (Uvicoci).

A travers cet événement universitaire de portée pédagogique et scientifique, le Programme GPE-Abidjan, veut « éclairer l’opinion publique et spécifiquement les collectivités territoriales sur l’opportunité de bâtir une stratégie de développement inclusif » et durable.

