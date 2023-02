Le Conseil du café-cacao s’installe à Abou Dhabi

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – La licence commerciale qui autorise l’ouverture de l’office émirati du Conseil du café-cacao a été octroyée, à l’issue d’une signature d’accord de siège aux Émirats Arabes Unis.

M. Brahima Yves Koné, le directeur général du Conseil du café-cacao, organe de régulation de la filière, a paraphé ce 16 janvier 2023, aux Émirats Arabes Unis, l’accord de siège de la représentation permanente du Conseil du café-cacao dans la capitale, Abou Dhabi.

Il s’est vu remettre des mains du Président du Conseil d’Administration de l’Abu Dhabi Global Market (ADGM), M. Ahmed Jasmi Al Zaabi, la licence commerciale qui officialise l’ouverture de l’office émirati du Conseil du café-cacao.

Cette séance a enregistré la présence de la cheffe de la diplomatie ivoirienne, Mme Kandia Kamissoko Camara, du ministre-secrétaire général de la présidence, M. Abdourahmane Cissé et du ministre des Mines, du Pétrole et de l’énergie, M. Mamadou Sangafowa Coulibaly.

La Côte d’Ivoire est le premier producteur de fèves de cacao avec 2,2 millions de tonnes par an, soit 45% de l’offre mondiale. Cette matière première génère 40% de recettes d’exportation et compte pour 15 % du PIB national.

A partir des Émirats Arabes Unis, l’Etat de Côte d’Ivoire compte toucher la péninsule d’Arabie et le golfe Persique, voire l’Asie, le plus grand continent et le plus peuplé. D’importants marchés pour écouler ses productions de café et de cacao.

AP/APA