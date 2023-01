26 Janvier 2023 – Divers sujets au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – La situation des propriétaires de cafés, restaurants et unités touristiques au Maroc, la stratégie de développement bas carbone et la capacité de stockage des produits pétroliers liquides, sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains.

+Le Matin+ rapporte que les propriétaires de cafés, restaurants et unités touristiques au Maroc ont appelé à la mise en oeuvre des dispositions des deux circulaires émises par le ministère de l’Intérieur appelant les collectivités territoriales à exonérer ces unités des différentes taxes commerciales au cours des deux dernières années marquées par l’avènement de la pandémie de la Covid-19.

Réunis en conclave à Kénitra pour assister au premier congrès national de leur association, les professionnels ont examiné les différentes contraintes qui pèsent encore sur leur activité et exprimé le vœu de disposer d’un nouveau cadre réglementaire organisant le secteur.

+L’Economiste+ croit savoir que le ministère de la Transition énergétique et du développement durable a adopté un programme intégré supplémentaire qui vise à soutenir toutes les stations de dessalement programmées, avec des usines de production fonctionnant à l’énergie renouvelable.

En outre, il accorde une importance cruciale pour développer la valorisation de la biomasse, l’exploitation de l’énergie marine en plus des projets de développement de l’hydrogène vert. Concernant l’industrie bas carbone, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali est convaincue que la transition énergétique est un élément important dans la construction de l’économie verte, basée sur une énergie nouvelle et des énergies renouvelables, avec un coût compétitif.

Le ministère a élaboré une stratégie de développement bas carbone avec la coordination de tous les acteurs concernés au niveau national. Cette stratégie concerne l’émission de gaz à effet de serre du secteur industriel, souligne la publication.

+Al Bayane+ se fait l’écho de la déclaration de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, qui a annoncé que le Maroc dispose de capacités de stockage de 1,9 million de mètres cubes de produits pétroliers liquides et d’environ un demi-million de mètres cubes de gaz de pétrole liquéfiés.

En réponse à une question centrale lors de la séance des questions orales à la Chambre des Conseillers sur l’état du stock des matières énergétiques de base, la ministre a souligné que selon les dernières données, le stock de produits pétroliers a atteint plus de 30 jours de consommation nationale.

