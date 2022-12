Listing électoral ivoirien : plus de 4700 enrôlés à l’actif d’un mouvement Rhdp

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Le mouvement Rhdp Espérance, proche du parti au pouvoir, dévoile le bilan de sa caravane à Abidjan et à l’intérieur du pays, à l’issue de l’opération de recensement sur la liste électorale.

Le président du mouvement RHDP Espérance, Soumahoro Amidou, a fait un point de presse au siège du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Abobo, sur le bilan de la caravane d’enrôlement qu’il a organisée.

Ce sont au total 4.729 personnes que le mouvement RHDP Espérance a pu faire enrôler à l’issue d’une caravane d’enrôlement qui a sillonné certaines communes d’Abidjan et de l’intérieur de la Côte d’Ivoire durant la période de recensement électoral.

« Nous avons démarré à Abobo et avons sillonné toute la commune, ainsi que celle de Koumassi et avons fait un tour à Yopougon », la plus grande commue du pays, située dans l’Ouest d’Abidjan, et considérée comme un fief de l’opposition, a-t-il indiqué.

« Partout où nous sommes passés avec la caravane, nous pouvons dit haut et fort que notre passage avec la caravane a été un apport capital aux responsables politiques que nous avons pu appuyer », a déclaré M. Soumahoro Hamidou, le président du mouvement.

A l’en croire, ledit mouvement ne s’est pas arrêté à Abidjan. « La caravane est allée appuyer le parrain qui est un départemental à Bouna », a-t-il poursuivi. Selon les décomptes, l’équipe RHDP Espérance a pu faire enrôler 4 729 électeurs dont 1 121 personnes à Abobo, 900 à Bouna, ZKB et Doropo ».

M. Michel Noufé, directeur des moyens généraux du Trésor et secrétaire départemental de Bouna RHDP, était le parrain de ce mouvement de soutien, dirigé par Soumahoro Hamidou qui lui a, par ailleurs, marqué sa reconnaissance du fait de son implication dans la réussite de la caravane.

Le président du Mouvement RHDP Espérance a par ailleurs appelé les cadres de la mouvance présidentielle à s’inspirer de cette démarche. Pour lui, « c’est un bel exemple dont les cadres du parti doivent s’inspirer ».

« En perspective, ce que nous entrevoyons, c’est que nous n’allons plus attendre qu’il y ait recensement électoral pour aller vers les militants, nous allons remobiliser l’équipe et puis aller vers les militants (en vue de) les épauler jusqu’aux élections de 2025 », a-t-il fait savoir.

« Pour nous, l’objectif demeure les présidentielles, en restant au quotidien avec les militants. De ce fait dans ces deux jours, nous allons lancer le projet programme d’assistance administrative pour militants jusqu’en 2025 », a-t-il annoncé.

L'opération d'enrôlement sur la liste électorale a été lancée officiellement le 19 novembre 2022. Le mouvement RHDP Espérance n'y est pas resté en marge.

L’opération d’enrôlement sur la liste électorale, lancée le 19 novembre 2022 et qui devrait s’achever le 10 décembre 2022 sur le territoire ivoirien, a été prorogée jusqu’au 20 décembre 2022. La Commission électorale indépendante envisage de « capter 4,5 à 5 millions d’électeurs ».

