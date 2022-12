23 Décembre 2022 – Divers sujets au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment le financement du Programme national d’assainissement liquide mutualisé, la lutte contre l’inflation, l’hydrogène vert et Marocains du Monde.

+Le Matin+ rapporte que le Maroc et la Banque allemande de développement (KfW) ont procédé à la signature des contrats de prêt et de subvention pour le financement du Programme national d’assainissement liquide mutualisé, Composante Centres Chef-Lieu de Communes (PNAM), pour un montant global de 32 millions d’euros.

Ce programme a pour objet de mettre en œuvre des projets d’assainissement dans 35 Centres Chefs-Lieux au niveau des communes rurales des provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Essaouira, Taroudant et Chefchaouen, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des Finances, cité par la publication.

La même publication souligne qu’un nouveau rapport de la Banque européenne d’investissement, élaboré en partenariat avec l’Alliance solaire internationale et l’Union africaine, met en évidence le potentiel et les avantages de l’exploitation de l’énergie solaire pour créer de l’hydrogène vert dans quatre hubs africains : le Maroc, la Mauritanie, l’Afrique australe et l’Égypte.

Ces quatre pôles représentent un potentiel extraordinaire de 1.000 milliards d’euros d’investissement pour la production de 50 millions de tonnes d’hydrogène vert par an d’ici 2035 à un coût compétitif, dont 22 millions de tonnes à l’export.

+L’Economiste, estime que la lutte contre l’inflation n’est pas terminée. En témoigne, le nouveau tour de vis de la banque centrale qui vient de relever le taux directeur de 50 points de base à 2,50% afin de prévenir tout désancrage des anticipations d’inflation et assurer les conditions d’un retour rapide à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix.

Cette inflation qui n’ est ni la conséquence d’une forte croissance économique ni celle d’une hausse de la demande globale porte atteinte au pouvoir d’achat des ménages. Elle atteint un nouveau pic en novembre: 8,3% comparativement à la même période de l’année dernière, selon le Haut-commissariat au plan. Sur une année, l’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et ceux à tarifs publics, a également augmenté: 7,6%!

+L’Opinion+ écrit que le lien est indissoluble entre la mère patrie et les Marocains du Monde, fiers de leur pays, avec lequel ils entretiennent des « liens forts». C’est l’une des phrases de la conclusion d’une nouvelle enquête menée par le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).

Le rapport fait état de plusieurs motifs de satisfaction et d’insatisfaction de la diaspora marocaine, qui demeure déterminée à contribuer davantage au développement du pays malgré le poids de la bureaucratie et les carences des services consulaires.

Le même journal tire la sonnette d’alerme concernant le stock de sang. Cinq jours de stock de sang. C’est le seuil alarmant de l’état de réserve en globules rouges du Maroc, qui a besoin quotidiennement de 1000 dons de sang pour répondre aux besoins, fait savoir le quotidien. C’est pour dépasser cet état des lieux alarmant que le Conseil de gouvernement a adopté, le 21 décembre dernier, le projet de loi relatif à la création de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés.

Cet établissement remplacera le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) et l’ensemble des Centres régionaux de transfusion sanguine du territoire. Ce nouvel organisme vise non seulement à mobiliser les ressources humaines nécessaires, mais aussi à unifier les termes et procédés de décision. La nouvelle agence va déployer à grande échelle les unités mobiles de dons de sang, ainsi que des unités fixes de proximité, appelées « Maisons de don».

