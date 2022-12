Campagne sur les lois liées à l’égalité du genre

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le ministère de la Femme, de la famille et de l’enfant a, à l’occasion de cette campagne, lancé ce mardi 20 décembre 2022 un journal dénommé « Le Genre aujourd’hui ».

La Côte d’Ivoire a adhéré à la plupart des conventions internationales et régionales en faveur de la promotion de l’égalité du genre. De nombreuses réformes légales ont été opérées dans l’optique d’assurer l’égalité de chances entre l’homme et la femme dans tous les domaines.

En vue de contribuer efficacement à la compréhension et à l’applicabilité de ces lois favorables à l’égalité de genre, le ministère de la Femme, de la famille et de l’enfant, a initié cette campagne de sensibilisation des populations sur le cadre juridique en lien avec l’égalité du genre.

Cette campagne nationale de communication et de sensibilisation de la population sur le cadre juridique en lien avec l’égalité du genre en Côte d’Ivoire vise à conduire les populations à un changement de mentalité afin de permettre l’égalité de chances et d’opportunités.

Au cours du lancement de la campagne sur le cadre juridique de l’égalité du genre, la ministre ivoirienne de la Femme, de la famille et de l’enfant, Nassénéba Touré, et les partenaires au projet ont remis à des ONG le journal et les textes de lois sur le genre.

Selon Mme Nassénéba Touré, la campagne a pour objectif de hisser les femmes à toutes les échelles de prise de décisions. La campagne se fera avec des dépliants qui compilent toutes les lois, un journal qui sera mis à disposition des populations et l’implication des communautés et des hommes.

La directrice du genre et de l’équité, Mme Florence Tanoh, a fait savoir que ce journal a été conçu pour que « le message sur le genre puisse être entendu véritablement » en vue de la réduction de l’inégalité entre les hommes et les femmes en matière de droit.

Ce journal vise également à « offrir des connaissances scientifiques sur l’approche du genre en Côte d’Ivoire, à dialoguer et à échanger sur ce dispositif (en vue de) l’adoption de valeurs permettant des comportements responsables en matière de genre », a-t-elle poursuivi.

Pour sensibiliser les populations sur l’égalité du genre en Côte d’Ivoire, le ministère de la Femme, de la famille et de l’enfant, à travers sa direction Genre et équité, mène cette campagne en collaboration avec l’ONG Care, le Canada et l’ambassade de l’Espagne en Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire connaît des avancées notables en matière d’égalité de genre. La loi sur le foncier rural adoptée en août 2004 consacre le genre, avec l’accès et le contrôle de la terre à tout ivoirien sans restriction de sexe. En outre, la scolarisation est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans.

