Hévéa ivoirien : Charles Emmanuel Yacé nouveau président de l’APROMAC

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Désigné par le collège des producteurs d’hévéa, il a été élu à l’issue d’une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (APROMAC).

Bien qu’étant usinier, Charles Emmanuel Yacé, a été soutenu par le collège des producteurs. L’APROMAC regroupe en son sein deux collèges à savoir le collège des transformateurs (AUPCN) et le collège des producteurs (composé de la FPH-CI et des planteurs individuels).

M. Charles Emmanuel Yacé, seul candidat à la présidence du Conseil d’administration de l’Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (APROMAC), à l’Assemblée générale élective organisée ce vendredi 16 décembre 2022 à Abidjan, succède à Eugène Kremien, également usinier.

Pour les producteurs, M. Yacé constitue « le candidat faisant le consensus et l’unanimité pour une filière en paix et engagée vers le développement ». La Fédération des producteurs d’hévéa de Côte d’Ivoire (FPHCI) a assuré accompagner le nouveau président de l’APROMAC dans sa gestion pour l’amélioration des conditions d’exercice de la profession de producteur de caoutchouc naturel.

Cette Assemblée générale élective intervient après de remous dans la filière. Avant sa tenue, le gouvernement ivoirien a réagi à la suite des demandes d’adhésion de l’ANAPHA-CI et l’APROCANCI au sein de l’APROMAC, l’Organisation interprofessionnelle agricole (OIA) de la filière hévéa.

Selon la note du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement durable « la demande d’adhésion de l’ANAPHA-CI doit faire l’objet d’un examen diligent et d’une décision finale dans un délai maximum de trois mois ».

La note mentionne que « les Assemblées générales électives et extraordinaires fixées ce vendredi 16 décembre 2022 sont maintenues ». Toutefois, la clause d’ancienneté préalable à toute nouvelle adhésion devrait être « retirée le temps pour l’administration de réglementer la question par des textes appropriés ».

« Le Collège des producteurs devra convoquer dans les meilleurs délais une Assemblée générale pour acter la réintégration de l’APROCANCI conformément au protocole d’accord établi entre les parties concernées lors de la mise en place dudit Collège », poursuit le texte.

A la demande expresse du directeur de cabinet du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural de Côte d’Ivoire, une réunion s’est tenue ce mardi 13 décembre 2022 avec les différentes parties de la filière hévéa.

Dans sa requête, l’ANAPHA-CI se dit « fondée à revendiquer son adhésion à l’APROMAC au regard des dispositions de l’ordonnance relative aux Organisations interprofessionnelles agricoles (OIA) », soutenant que les textes n’enferment pas la procédure d’adhésion dans un délai.

De son côté, l’APROCANCI a déclaré avoir été exclue de la gouvernance du Collège des planteurs dont elle était membre, mais aussi n’avoir reçu aucun financement pour ses activités. Les deux organisations s’étaient élevées contre la tenue le 16 décembre 2022 de l’Assemblée générale élective devant renouveler les instances de l’APROMAC.

Elles dénoncent notamment la clause modificative instaurant une ancienneté d’existence de trois ans à toute association sollicitant son adhésion au sein du Collège des producteurs. Au cours d’une conférence de presse ce mercredi 14 décembre 2022, Issouf Camara, le secrétaire général de la Fédération des producteurs d’hévéa de Côte d’Ivoire (FPHCI) avait soutenu l’ancienneté de trois ans.

La FPHCI récuse notamment l’entrée dans le processus électoral en cours de l’Association nationale des planteurs d’hévéa et affiliés de Côte d’Ivoire (ANAPHA-CI), créée selon elle par les dirigeants sortants de l’APROMAC pour ces joutes électorales.

L’ANAPHA-CI, créée le 23 juin 2022, a déposé son dossier de reconnaissance à l’APROMAC. L’organisation qui revendique « 31.000 producteurs en son sein » selon le secrétaire général de la Fédération des producteurs d’hévéa de Côte d’Ivoire, n’est pas encore membre de l’APROMAC.

AP/APA