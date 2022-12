Une plateforme d’interconnexion des bourses africaines lancée

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Cette interface a été lancée ce 7 décembre 2022 à Abidjan, en marge de l’Assemblée générale et de la Conférence annuelle 2022 de l’Association des bourses africaines (ASEA), organisée par la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

Il s’agit de la plateforme « AELP Link » du Projet d’interconnexion des bourses africaines (AELP). Elle a été lancée lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté des dirigeants des bourses africaines, de la Banque africaine de développement, des courtiers en valeurs mobilières et de la communauté des investisseurs.

L’Assemblée générale et de la Conférence annuelle 2022 de l’Association des bourses africaines (ASEA) se tient du 7 au 9 décembre 2022. L’objectif de l’AELP est de faciliter les flux de capitaux et les investissements transfrontaliers et de connecter les marchés de capitaux africains à un public mondial.

La Banque Africaine de Développement (BAD), par le biais d’un don du Fonds fiduciaire de la Coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), a soutenu l’ASEA, l’association regroupant 28 bourses du continent, pour mettre en œuvre la phase 1 du projet.

La première phase de l’AELP porte sur sept places boursières couvrant 14 pays africains (Maroc, Égypte, Nigéria, Kenya, Maurice, Afrique du Sud et l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine regroupant le Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et le Togo).

La mise en œuvre du projet devrait permettre l’interconnexion des bourses participantes grâce à l’intégration de la plateforme AELP Link, une solution technologique pour soutenir l’intégration du marché, le système d’acheminement des ordres (ORS) et le partage des données sur les marchés et les carnets d’ordres.

Grâce à un partenariat avec Direct FN Ltd, AELP Link a été déployé avec succès et testé en version bêta par 30 courtiers en valeurs mobilières et a été mis en service le 18 novembre 2022. La plateforme a également permis de renforcer les capacités des organismes de réglementation et des opérateurs du secteur financier.

Par le biais de la coordination de l’ASSDA (Association africaine des courtiers en valeurs mobilières), les courtiers en valeurs mobilières ont signé des accords de contrepartie pour les transactions transfrontalières. Finance Gestion et Intermédiation (FGI Bourse) courtier en valeurs mobilières à la BRVM et Dyer & Blair Investment Bank, courtier en valeurs mobilières à la Bourse de Nairobi (NSE) ont effectué la première transaction en direct lors de la cérémonie de lancement.

« Avec l’AELP, nous entrons dans une nouvelle ère des marchés de capitaux africains où tous nos membres effectueront progressivement des transactions transfrontalières d’une bourse africaine à une autre. Ce projet représente une grande opportunité pour les investisseurs et les émetteurs à travers le continent », a déclaré le président de l’ASEA.

Le directeur de la division du développement des marchés de capitaux de la BAD, M. Ahmed Attout a dit que c’est un plaisir pour son institution de s’associer à l’ASEA dans le cadre de ce processus qui aboutira à l’opérationnalisation de la plateforme AELP Link.

« L’AELP est un projet de transformation qui s’inscrit dans les priorités « High 5 » de la Banque africaine de développement, en particulier « Industrialiser l’Afrique » et « Intégrer l’Afrique », ainsi qu’avec l’objectif de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECA) d’établir un marché libéralisé pour faciliter la circulation des capitaux, faciliter les investissements et approfondir l’intégration économique du continent, a-t-il fait observer.

« Nous espérons que la mise en œuvre de l’AELP atteindra l’objectif d’élargir les investissements transfrontaliers et de faciliter la mobilisation de capitaux dans les entreprises et le secteur réel dans les pays participants », a estimé M. M. Ahmed Attout.

AP/APA