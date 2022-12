Un concours thérapeutique sur l’hypertension

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Des professionnels et étudiants de la santé ont été évalués sur la conception d’une stratégie de « Prévention de l’hypertension artérielle par la réduction de la consommation quotidienne de sel alimentaire ».

Cette compétition, dénommé Le Grand Oral du « Challenge Maggi » est un concept du Groupe agro-alimentaire Nestlé Côte d’Ivoire, mis en œuvre en partenariat avec le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques – Prévention des maladies non transmissibles (PNLMM/PMNT) et l’Institut de formation des agents de santé (INFAS, public).

Pour cette première édition, le concours a ciblé 100 étudiants de l’INFAS et 100 professionnels de la santé exerçant dans le public et le privé. Cette compétition se veut une collaboration entre l’agroalimentaire et la santé publique en vue d’un bien-être des populations.

Son objectif est de contribuer au renforcement des compétences des participants pour une meilleure sensibilisation des patients sur l’observation des bonnes habitudes alimentaires et activités physiques pour prévenir l’hypertension artérielle.

« On ne finit pas d’apprendre. J’étais vraiment intéressée par la formation sur l’hypertension artérielle, et contente d’être lauréate de la compétition », affirme Erudite Tomassi, une sage-femme qui estime qu’« il faut qu’on ait le plus souvent des activités de ce type » qui favorisent l’éducation et la sensibilisation.

Erudite Tomassi, sage-femme fraîchement diplômée de l’Institut de formation des agents de santé (INFAS), est l’une des lauréats de l’édition 2022 du Grand oral des professionnels et étudiants de la santé.

L’événement s’est tenu à l’INFAS de Treichville, dans le Sud d’Abidjan, et de Bouaké, la métropole du Centre ivoirien, en présence de quelques centaines de ses congénères. A la suite d’une série de formations sur l’hypertension artérielle, les participants ont présenté leur projet devant un jury.

La filiale agro-alimentaire a en outre signé depuis 2021 un accord de partenariat avec le PNLMM pour accompagner la Journée mondiale du cœur. Elle a par ailleurs soutenu des formations destinées à 700 médecins généralistes, infirmiers et sages-femmes, en matière de prise en charge de pathologies telles que l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité.

Pour le docteur Adoueni, le directeur et coordonnateur national du PNLMM, ce partenariat trouve sa raison dans la recherche du bien-être des populations à travers le renforcement des compétences des professionnels de la santé.

Il salue le fait qu’en tant qu’entreprise agro-alimentaire, la filiale prenne en considération les recommandations des professionnels de la santé et de l’OMS, en baissant la teneur en sel dans tous ses bouillons Maggi de 10% et en mettant sur le marché ivoirien le Maggi Tablette Light réduit en sel de 15%.

En plus de la réduction du sel, la filiale agro-alimentaire a fortifié ses bouillons en fer et en iode, et entrepris auprès des populations, des sensibilisations pour une alimentation saine et équilibrée, s’est félicité Dr Adoueni.

AP/APA