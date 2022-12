06 Décembre 2022 – « confrontation décisive » entre Sonko et Adji Sarr

APA – Dakar (Sénégal) Par Oumar Dembélé – Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA titrent principalement sur la confrontation entre la masseuse Adji Sarr et Ousmane Sonko, cet opposant radical au régime du président Macky Sall accusé de viols et menaces de mort depuis plus de deux ans.

Le Témoin affirme que la « confrontation décisive entre Adji Sarr et Ousmane Sonko » aura lieu ce mardi 6 décembre au tribunal de Dakar, dans la suite judiciaire de l’affaire Sweet Beauté, du nom du célèbre salon de massage dakarois où l’opposant a été accusé par la jeune masseuse de viols et menaces de mort, il y a plus de deux ans. Après leurs « auditions séparées », le journal indique que les deux protagonistes « se retrouveront ensemble aujourd’hui dans le bureau du doyen des juges, Oumar Maham Diallo, pour un face-à-face décisif ».

« Enfin la vérité », s’exclame Tribune qui dit vouloir savoir « ce qui s’est réellement passé au salon de Ndèye Khady Ndiaye », la gérante de Sweet Beauté qui a pourtant lavé de tous soupçons le leader du parti Pastef, actuel maire de Ziguinchor (sud) et arrivé troisième avec plus de 15% des suffrages à la dernière élection présidentielle. Dans ce journal, « Adji Sarr se dit fin prête » pour faire face à son présumé bourreau.

« Je suis prête », a-t-elle répété dans Le Quotidien qui titre sur « les retrouvailles » d’Ousmane Sonko et Adji Sarr. Mais pour Bés Bi, il s’agit de « l’acte 2 » dans cette affaire judiciaire aux forts relents politiques alors que certains doutent de la présence de Sonko au tribunal. Il n’en est rien d’après ce journal qui a recueilli des « confidences » lui permettant de dire qu’« il sera là ».

Pendant ce temps, Sud Quotidien estime que « les boucliers se lèvent » autour de la députée du pouvoir Amy Ndiaye qui a subi la semaine dernière la « violence physique » de ses deux collègues. La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) « dénonce un +acte odieux+ et exige justice ». De son côté, le parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) « monte au créneau et condamne l’agression ».

Les Échos indiquent pour leur part que « la chasse à l’homme (est) lancée » pour retrouver Massata Samb et Mamadou Niang, les deux députés qui ont agressé leur collègue Amy Ndiaye alors qu’elle était enceinte d’après les femmes de la coalition présidentielle. Si ses bourreaux sont « introuvables » pour le moment, obligeant les policiers de la Division des investigations criminelles (Dic) à déployer « les gros moyens pour les localiser », le journal note que « des tractations souterraines (sont) en cours » pour tirer d’affaire ces élus membres du principal groupe de l’opposition parlementaire, Yewwi Askan Wi (libérer le peuple).

Sur l’élimination du Sénégal en huitième de finale de la Coupe du monde de football par l’Angleterre (3-0), Les Échos soulignent que l’ancien international « El Hadj Diouf défend Aliou Cissé », son ancien coéquipier et capitaine dans la Tanière et actuel sélectionneur des Lions. « Il ne faut pas commencer à chercher le bouc-émissaire. Ce qui s’est passé, ce n’est pas la faute du coach », a-t-il dit.

Malgré cette élimination, Stades note de « grandes satisfactions » dans la prestation de certains joueurs de l’équipe nationale au Qatar où se poursuivent les matchs à élimination directe avant la grande finale prévue le 18 décembre prochain. Ainsi, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Ismaila Sarr, par exemple, se sont illustrés « par intermittence » dans ce parcours du Sénégal où « six Lions n’ont pas été utilisés » tandis qu’Abdou Diallo et Krépin Diatta ont constitué « les déceptions », selon le quotidien sportif.

Walf Quotidien revient sur ces « lacunes qui ont perdu les Lions » au Mondial qatari, avec « une défense complètement à la rue », concédant sept buts sur cinq marqués. Le Soleil note aussi « des regrets et beaucoup de chantiers en perspective » après ce parcours de l’équipe nationale, attendue à Dakar ce mardi.

ODL/cgd/APA