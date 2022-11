L’armée ivoirienne exécute un exercice militaire avec 400 soldats

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – L’Etat-major général des armées engage un exercice militaire sur la période du 25 novembre au 12 décembre 2022 dans le centre du pays avec d’importantes artilleries.

Cet exercice militaire, lancé ce vendredi, a lieu dans la zone comprise entre Yamoussoukro – Tiébissou – Didiévi et Sakassou, dans le Centre ivoirien. La manœuvre enverra la participation d’environ 400 soldats des forcées armées ivoiriennes.

Selon l’Etat-major général des armées, cette manœuvre militaire regroupant plusieurs troupes de l’armée de terre et de l’air, est réalisé conformément au Programme de préparation et d’entrainement des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI).

Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus, prévient l’Etat-major des armées, qui mentionne que de même des véhicules et engins blindés sillonneront les axes routiers avoisinants et des aéronefs seront engagés dans les airs.

Cet exercice a lieu dans un contexte où la menace terroriste s’accentue dans le Sahel avec des groupes djihadistes qui multiplient des attaques. L’armée ivoirienne rassure les populations que « cet entrainement ne perturbera pas leurs activités et les invite par conséquent au calme et à la sérénité ».

AP/APA