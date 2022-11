Londres : un milliardaire fait fermer une rue pour… du jardinage

Le milliardaire Richard Caring voulait faire planter une dizaine d’arbres dans sa propriété du centre de Londres, sur Onslow Square. Alors le propriétaire de l’historique restaurant londonien Ivy a fait fermer une route, très fréquentée, pour deux semaines. Coupant ainsi l’accès à plusieurs lignes de bus et aux ambulances, rapporte The Guardian.

Une grue va être installée pour transporter des arbres déjà grands, et ainsi cacher la maison du milliardaire. De quoi provoquer la fureur de ses voisins : « Il est absolument anormal qu’un seul homme, avec une énorme fortune, puisse perturber la vie de milliers de personnes », a fustigé David Erb, propriétaire d’une maison surplombant celle de Richard Caring.

Cinq ans de guerre ouverte avec le voisinage

Cette fermeture est l’apogée de cinq ans de guerre de voisinage. Le milliardaire fait face à 500 personnes opposées à ses travaux. « Ils ferment souvent l’accès au trottoir aussi et on commence à avoir un peu l’impression de vivre derrière une barricade », dénonce David Erb auprès du journal anglais. Le conseil local a partiellement donné raison aux voisins, ordonnant au propriétaire du domaine de retirer sous six mois trois fenêtres « incongrues », qui ne respectent pas le « caractère et l’apparence » du quartier, qui est protégé.

Critiqué, le conseil local s’est défendu de faire du favoritisme. « N’importe qui peut nous demander la fermeture d’une route », assure le porte-parole, avant de promettre : « Bien que nous ne puissions pas refuser ces demandes de manière déraisonnable, nous comprenons que les fermetures peuvent être gênantes et faisons de notre mieux pour minimiser toute perturbation » pour les voisins et les ambulances. Ces dernières auraient été prévenues des travaux. Le Conseil précise avoir demandé à Richard Caring d’attendre l’été pour ses travaux afin de minimiser l’impact de la fermeture de la route.

