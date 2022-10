Une professeure en génie mécanique des Philippines a récemment proposé à ses élèves de venir passer leurs examens coiffés… de chapeaux antitriche. Et la réaction des étudiants a dépassé ses attentes les plus folles.

L’enseignante s’est inspirée d’une initiative similaire, lancée en 2013, à Bangkok, (Thaïlande), rapporte la BBC. Pour elle, il s’agissait d’un « moyen amusant » pour assurer « l’intégrité et l’honnêteté dans ses cours », selon des propos relayés par le HuffPost.

Créativité et honnêteté

Mais l’enseignante philippine ne s’attendait à autant de créativité : chapeau de sorcière, coiffe traditionnelle japonaise, sac en papier, cornet de frites, casque inspiré de personnages de mangas… L’objectif était que les élèves s’empêchent eux-mêmes avec ces chapeaux de copier sur leurs voisins.

Les photos partagées sur Facebook sont rapidement devenues virales, dépassant largement les frontières des Philippines. La BBC et de nombreux autres médias ont fait des reportages sur le sujet et l’initiative de l’enseignante a donné des idées à d’autres personnes. Ainsi, des étudiants en ingénierie à l’université de Batangas, toujours aux Philippines, ont joué le jeu et ont, eux aussi, fait preuve d’une belle créativité.

