Le « processus de réconciliation avance sereinement » (KKB)

Pour réussir sa mission, le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit « KKB », consulte son prédécesseur, le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation.

« J’ai hérité d’un ministère qu’elle a dirigé bien avant moi, donc il est bon que de temps en temps je vienne prendre des conseils », a dit KKB à l’occasion d’une visite au Cabinet du professeur Mariatou Koné, mercredi.

Des conseils qui selon lui, sont d’une importance capitale, tant ils pourront lui permettre de réussir la mission que lui a confié le président de la République, à savoir ressouder le tissu social qui a été fracturé par de nombreuses crises qu’a connues la Côte d’Ivoire.

« C’est la continuité dans laquelle je m’inscris et pour une question d’efficacité, de temps en temps quand on a la chance d’avoir à ses côtés celui qui vous a précédé à un poste, qui vous a devancé à un poste, il faut le côtoyer et prendre conseil, c’est comme cela qu’on avance », a-t-il insinué.

« Aujourd’hui tout le monde constate que le processus de la réconciliation avance sereinement, c’est parce qu’il y a eu un début et au début c’était elle qui a mis les fondations et nous avons eu cette chance de nous asseoir sur des fondations solides pour nous projeter », a-t-il fait observer.

Pour le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale, il était de ce fait important que de temps en temps il vienne s’« abreuver » et « sagement prendre quelques conseils ». Et d’ajouter « comparez la côte d’ivoire d’aujourd’hui à celle qu’il y a dix ans, il y a 15 ans, vous verrez tout à fait la différence ».

Saluant la démarche de son collègue, la ministre de l’Education nationale Mariatou Koné a rendu hommage au président Alassane Ouattara pour sa vision. Elle s’est réjouie de la visite de son « frère », de son collègue qui l’appelle affectueusement la « marraine ».

« En tant que marraine, de temps en temps, il faut que nous échangions sur les questions de cohésion puisque j’ai été pendant de très longues années ministre en charge de la cohésion et il a hérité de nombreux dossiers et la cohésion étant un processus, nous travaillons à faire en sorte que tout baigne pour la côte d’ivoire, comme le souhaite le chef de l’État », a-t-elle affirmé.

Sous l’autorité du professeur Mariatou Koné, ce ministère a enregistré plusieurs acquis en matière de réconciliation et de cohésion sociale. Des acquis au nombre desquels l’on peut citer le retour massif des exilés en Côte d’Ivoire.

