Des drones ont réussi à construire une tour en 3D

Les abeilles et les guêpes ont inspiré des scientifiques britanniques et suisses pour la fabrication de structures en plein vol. Les chercheurs sont parvenus à créer un mini-essaim de drones pour imprimer des structures en 3D apprend-on dans un article publié dans la revue Nature et relayé par Futura Sciences.

Les drones agissent de la même manière que les abeilles qui coopèrent pour construire le nid. Ils sont autonomes et leur action est coordonnée. Un superviseur humain se tient prêt en cas de problème. Certains drones embarquent une tête d’impression et d’autres disposent de capteurs. Cela leur permet d’évaluer la précision de l’impression qui est de cinq millimètres.

Deux structures fabriquées

Les chercheurs sont parvenus à créer plusieurs structures à base de ciment. Sur la vidéo publiée sur YouTube, on aperçoit la construction d’un premier cylindre en ciment visqueux de 18 cm de hauteur, imprimé en 28 couches. Il y a un second cylindre lui de 2,05 mètres qui est composé d’une mousse isolante sur 72 couches.