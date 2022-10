Investissement agréé : la DG du CEPICI visite une clinique à Abidjan

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – La directrice générale du Cepici, le Guichet unique de l’investissement en Côte d’Ivoire, Mme Solange Amichia a visité mardi une clinique ayant bénéficié d’un agrément à l’investissement au titre du développement d’activité.

Mme Solange Amichia a précisé que la clinique Procréa, sise à Cocody, dans l’Est d’Abidjan, a bénéficié du Code d’investissement, ce qui lui a permis d’avoir des exonérations douanières et fiscales sur les deux phases de son projet d’extension.

« Comme c’est un développement d’activité, elle aura bénéficié juste de la partie douanière notamment des exonérations sur la douane », a-t-elle relevé, indiquant que « c’est un investissement de près de 9 milliards Fcfa dont une grande partie est un investissement fait par des Ivoiriens ».

La directrice générale du Cepici s’est dit « vraiment émerveillée » et « impressionnée » de ce que cette clinique a installé des équipements hospitaliers de dernière génération avec des standards internationaux et des normes internationales.

« Ils ont vraiment mis la barre haute », s’est-elle réjoui, encourageant les investisseurs à venir rencontrer le Cepici aux fins de bénéficier du Code des investissements, soit en création ou en développement d’activité.

Le directeur médical de la clinique, Dr Honorine Henry, a indiqué qu’il s’agit d’un projet de stature internationale permettant à l’établissement d’être au même niveau que les centres hospitaliers en Europe et aux Etats-Unis.

« Il a fallu à deux reprises revoir les équipements et le Cepici nous a soutenu jusqu’au bout ; et nous sommes vraiment heureux de leur visite pour leur montrer qu’ils peuvent être fiers de ce qu’ils nous ont permis d’atteindre comme résultats », a-t-il fait savoir.

« On est entièrement satisfait », a déclaré Dr Honorine Henry, mentionnant que « le personnel étant uniquement Ivoirien, il est question maintenant de pouvoir s’adapter à cette clinique d’un standard international ; (et) on a confiance à ce que le Cepici nous accompagne encore sur ce volet ».

La clinique, actuellement dans sa phase de livraison provisoire, est opérationnelle depuis le 12 septembre 2022. En s’adossant au Cepici, ce centre médical à l’avantage aussi d’avoir une oreille attentive d’autres structures comme l’Office national de la protection civile et des pompiers concernant la sécurité.

« Avec l’appui du Cepici, nous n’avons vraiment aucune crainte et nous savons que les professionnels (du secteur de la santé) seront très à l’aise pour pratiquer et on pourra avoir les résultats attendus », a-t-il poursuivi.

Le cœur de métier de cette clinique est l’Assistance médicale à la procréation (AMP). Il est le seul centre labellisé dans ce domaine en Côte d’Ivoire et le 4e en Afrique. En plus de cette spécialité, il fait de la néonatologie, la chirurgie endoscopique et la médecine générale.

AP/APA