Ouattara pour une « réforme en profondeur » du Conseil de sécurité de l’ONU

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le président ivoirien souhaite un Conseil de sécurité des Nations Unies au sein duquel l’Afrique trouverait sa juste place.

M. Alassane Ouattara a prononcé mercredi un discours à la tribune des Nations Unies, lors de la 77e session de l’Assemblée générale de l’organisation. A cette occasion, il a décliné sa vision sur la situation dans le monde et l’engagement de son pays.

« Les menaces auxquelles nos pays sont confrontés, nous obligent à davantage de solidarité, de collaboration, de justice et d’équité, principes qui fondent le multilatéralisme auquel mon pays reste attaché », a déclaré M. Ouattara, relevant « la multiplication et la complexité des défis en matière de paix et de sécurité, de démocratie, de protection des droits de l’Homme ».

Sur le climat, M. Ouattara a assuré que la Côte d’Ivoire respectera ses engagements au titre de l’Accord de Paris et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. Pour lui, c’est tout le sens de l’Initiative d’Abidjan lancée à l’occasion de la COP15 à Abidjan.

Il a appelé à nouveau à la « libération, sans délai » des 46 soldats Ivoiriens encore détenus au Mali, martelant qu’ils sont « injustement détenus depuis le 10 juillet 2022 », car ces soldats ont été déployés en qualité de 8e détachement de l’Élément de soutien national (NSE) au sein de la MINUSMA.

« Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre, de façon résolue, les différentes étapes du chronogramme de la transition, pour le bien-être du peuple frère du Mali », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président ivoirien a lancé un appel pressant aux institutions financières internationales et aux partenaires au développement de l’Afrique en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les pays les plus fragiles afin de faire face aux effets multiformes du conflit en Ukraine.

AP/APA