Rome : 450 euros d’amende pour avoir mangé une glace sur les marches d’une fontaine

La ville de Rome (Italie) tente, comme elle le peut, de préserver ses joyaux architecturaux. Dans la nuit de vendredi à samedi, un touriste américain a écopé d’une amende 450 euros pour s’être assis au pied d’une fontaine afin d’y déguster une glace, rapporte La Repubblica.

Fontana dei Catecumeni, construite en 1589, se trouve dans le quartier Monti, une zone où se rejoignent chaque soir les noctambules pour faire la fête. Selon nos confrères, vendredi soir, le monument avait été entouré d’un ruban interdisant à quiconque de s’y adosser, de s’asseoir sur les marches ou de s’y baigner, comme cela arrive parfois.

Non-respect du décor urbain

Au cours de la soirée, le ruban a été enlevé. Le touriste, âgé de 55 ans, s’est alors assis sur les marches, une glace et une bière dans les mains. Avertie, la police s’est déplacée pour demander au quinquagénaire de se lever. L’homme n’a pas prêté attention aux forces de l’ordre et est resté à sa place. Face à ce comportement, les policiers ont décidé de verbaliser le touriste pour non-respect de la réglementation du décor urbain, et l’ont fait partir.