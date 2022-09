7,5 millions d’élèves attendus cette année scolaire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé lundi au lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023 et à une campagne de distribution gratuite de kits scolaires.

La cérémonie s’est déroulée au Lycée moderne Djedji Amondji Pierre d’Adjamé, une commune dans le Nord d’Abidjan, en présence de la communauté éducative. Ancien élève de cet établissement, précédemment appelé Collège moderne d’Adjamé, M. Patrick Achi a révélé avoir fait la classe de 3e dans cette école, où il a obtenu le BEPC avant d’être orienté au Lycée classique d’Abidjan.

« L’année dernière, nous avions 6.923.926 d’élèves. Pour cette année scolaire 2022-2023, le nombre d’élèves attendus est d’environ 7.250.000 élèves dont 270.000 au niveau du préscolaire, 4.371.000 au niveau du primaire et 2.600.000 au niveau du secondaire », a indiqué le ministre ivoirien de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Mme Mariatou Koné.

« Aujourd’hui, il s’agit de remettre des kits scolaires à 4.650.000 élèves sur l’ensemble du territoire », a indiqué le ministre de l’Education, insistant que la distribution des kits scolaires est « gratuite » pour tous les élèves du primaire public. Cette opération représente l’un des volets du Programme social du gouvernement et s’inscrit au nombre des mesures de lutte contre la vie chère.

La question des kits scolaires, rappellera-t-elle, a fait l’objet d’une sous-thématique développée lors des états généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation. Loin d’être un privilège pour les enfants, il s’agit de les aider dans leur désir d’acquérir la connaissance. De 2011 à 2022, ce sont 34.349.626 de kits scolaires qui ont été distribués pour un montant de 100,33 milliards Fcfa.

« Pour cette rentrée 2022-2023, ce sont 5.319.679 kits scolaires qui seront distribués à tous les élèves sur l’ensemble du territoire national pour un montant global de 10,49 milliards Fcfa », a précisé Mme Mariatou Koné, annonçant « le paiement intégral depuis le 1er septembre 2022 de la somme de 16,73 milliards Fcfa au profit des COGES (Comité de gestion des établissements scolaires publics) qui va être distribué pour faciliter le fonctionnement des établissements ».

L’Etat de Côte d’Ivoire a décrété en 2015 « la politique de scolarisation obligatoire ». Il est soutenu par des partenaires dont l’Unicef. M. Mariatou Koné a assuré les parents que « les kits scolaires seront effectivement mis à la disposition des élèves à tant pour favoriser l’apprentissage des enfants ».

Le Premier ministre ivoirien a, citant le chef de l’Etat ivoirien déclaré que « l’investissement dans l’éducation est l’investissement le plus rentable d’un gouvernement pour un pays, car tout commence avec la qualité des hommes ». Il a dit que le rapport final des états généraux de l’éducation nationale sera remis « dans les jours qui viennent » au président de la République pour validation.

L’avenir que l’enfant construit « il n’en a pas une idée très claire et ne discerne pas toujours l’importance et l’enjeu; alors c’est dans ces moments là qu’on a besoin de ses parents. Qu’ils aient le niveau scolaire qui convient ou pas, les parents (…) ont pour objectif de donner de l’éducation à leurs enfants », a conseillé M. Achi pour qui la mission essentielle de l’école est l’acquisition des connaissances.

Le représentant résident de l’Unicef en Côte d’Ivoire, M. Marc Vincent, a salué le ministre ivoirien de l’Education qui grâce à son engagement et aux états généraux de l’éducation, la Côte d’Ivoire est aujourd’hui au centre de l’actualité éducative internationale. Une démarche qui a permis de définir des axes prioritaires pour la transformation d’une école ivoirienne inclusive et efficace.

M. Marc Vincent a appelé toute la communauté éducative à se faire vacciner contre la Covid-19 et à faire vacciner les enfants de plus de 12 ans lors de la prochaine campagne de vaccination qui ira jusqu’à dans les écoles. Il a par ailleurs invité le corps enseignant à faire des enfants « des citoyens engagés et responsables pour une Côte d’Ivoire dynamique et apaisée ».

