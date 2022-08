49 soldats ivoiriens détenus au Mali/Le Général Lassina Doumbia : « Nous avançons très bien et sous peu, nous obtiendrons ce que nous recherchons »

« Nous avançons très bien et sous peu, nous obtiendrons ce que nous recherchons. Mais il faut être patient. Toutes les démarches sont menées pour que nous sortions de cette situation sans dégât. Restons soudés, disciplinés. Je sais ce qui se passe là-bas », a rassuré, ce jeudi 25 août 2022, le Chef d’Etat-major général des armées, le Général Lassina Doumbia. L’information est rapportée par lavenir.ci.

Selon le Général Doumbia, qui a rencontré, les familles des soldats au Camp Gallieni, à Abidjan, « nous progressons vers le but ultime et nos ne lâcheront rien ». Et d’insister: « Je suis beaucoup optimiste parce que les choses avancent bien ».

En ce qui concerne la judiciarisation de cette affaire, il a rassuré que cela n’a aucun impact sur les démarches en cours. A cette rencontre il a, au nom du Président Alassane Ouattara, remis 500.000 FCFA à chaque famille des 49 soldats ivoiriens pour les soutenir pour la rentrée scolaire en attendant

A noter que 49 soldats ivoiriens sont détenus depuis le 10 juillet 2022 au Mali. A cet effet, les autorités maliennes ont entamé une judiciarisation de l’affaire et mis les soldats ivoiriens sous mandat de dépôt.