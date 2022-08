26 Août 2022 – Politique et économie au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – La question de l’intégrité territoriale du Royaume et les Marocains résidant à l’étranger sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce vendredi.

Abordant l’intégrité territoriale du Royaume, +Aujourd’hui Le Maroc+ estime que la visite de la cheffe de la diplomatie allemande au Maroc a été une nouvelle occasion pour le renforcement de la position marocaine au sujet de la cause nationale, le gouvernement allemand ayant ainsi réitéré par le biais de la ministre des affaires étrangères le soutien à l’initiative d’autonomie.

Grâce à une diplomatie marocaine « cohérente » et “forte”, le Royaume a pu renforcer sa position et rallier de nouveaux soutiens à sa cause, relève le journal.

Le discours royal adressé à la nation à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple a rappelé les conditions marocaines pour établir les partenariats avec ses partenaires qu’ils soient traditionnels ou nouveaux.

Cette nouvelle donne va permettre de mettre un terme à ce conflit artificiel vieux de plusieurs décennies, estime-t-il.

Elle est de nature également à encourager d’autres partenaires du pays à sortir de leurs zones de confort et d’afficher publiquement leur soutien à la cause juste du Maroc, ajoute-t-il.

Même son de cloche chez +l’Opinion+, qui souligne que dans le discours royal, il a été “directement” demandé à certains partenaires d’hier et d’aujourd’hui, dont les positions sur le dossier du Sahara demeurent “ambiguës”, de clarifier et revoir “le fond de leur positionnement, d’une manière qui ne prête à aucune équivoque”.

Une demande “claire” et “limpide” qui s’inscrit en continuité des précédents discours Royaux et qui augure de futurs rebondissements dans ce dossier, à l’image de la révision historique de la position espagnole et la reconnaissance de la primauté de l’initiative marocaine d’une large autonomie pour nos provinces sahariennes, sur toutes les autres options, juge l’éditorialiste.

N’en déplaise donc à tous les profiteurs de la prolongation de ce conflit artificiel, qu’ils soient algériens, européens ou autres, le Maroc est plus que jamais assuré de triompher dans sa lutte pour le parachèvement de son intégrité territoriale, fait-il savoir.

Sur un autre registre, +L’Économiste+ écrit que depuis le discours royal du 20 août dernier, le sujet est sur toutes les lèvres: l’implication des Marocains du monde aux grands chantiers du Maroc, si bien que certains ministres commencent déjà à programmer des rencontres avec des experts MRE.

Avant cela, de nombreux talents essayaient, de leur propre initiative, de proposer leur savoir-faire au pays, en vain, car personne ne daignait les entendre, ni même prendre au sérieux leurs projets, regrette la publication.

Pour convaincre nos compétences à l’étranger de s’impliquer localement, il faudra, au lieu de slogans, leur garantir un “échange win win”, préconise-t-il, soulignant l’importance majeure de valoriser les compétences marocaines, qu’elles soient ici ou ailleurs.

HA/APA