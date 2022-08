Affaire « Garçon qui fait 10 coups, c’est moi »: Yapo Yves Yannick écope de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois fermes

Communiqué du procureur de la République d’Abidjan

Le 29 juillet 2022, le sieur YAPO Yves Yannick, 28 ans, était interpellé sur la voie publique, défilant entre des véhicules au niveau d’un rond-point de la commune de Cocody, et tenant une pancarte sur laquelle était inscrit « Garçon qui fait 10 coups, c’est moi » avec un numéro de téléphone à contacter.

Appréhendé et déféré, il a été jugé et condamné ce jour à une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 3 mois fermes pour des faits de racolage actif et d’outrage public à la pudeur.

Le Procureur de la République constate par ailleurs, avec regret, une expansion du proxénétisme, du racolage ainsi que de nombreuses autres atteintes à la moralité publique sur les réseaux sociaux.

Ces nouveaux canaux de communication sont régulièrement détournés de leur usage originel par des jeunes filles et jeunes gens, qui s’en servent pour appeler explicitement et publiquement à des rapports tarifés.

Le Procureur de la République en appelle au respect de la dignité humaine et de la moralité publique.

Il met en garde les personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme lieu de débauche, les proxénètes ainsi que les personnes qui, par tous moyens, procèdent publiquement au racolage des personnes en vue de les provoquer à la débauche, et tient à leur indiquer qu’elles s’exposent à la rigueur de la loi pénale.

Il fait savoir que les administrateurs des pages ou groupes de débauche sont également passibles de sanction pénale pour complicité des infractions qui y sont commises.

Le Procureur de la République voudrait enfin, encore une fois, en appeler à une utilisation saine des réseaux sociaux, au sens de la responsabilité de chacun et surtout au strict respect des lois pénales.

Fait à Abidjan, le 02 Août 2022

Le procureur de la République d’Abidjan