Guillaume Soro doit « faire profil bas » face à Ouattara (KKB)

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit « KKB », a estimé lundi que l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, doit « faire profil bas » face à Alassane Ouattara, avec qui il est en froid.

M. Kouadio Konan Bertin s’exprimait à l’occasion la conférence inaugurale de la Tribune politique de l’organisation de la presse diplomatique et politique de Côte d’Ivoire (OP-DP-CI) autour du thème « Réconciliation et cohésion nationale en Côte d’Ivoire : « les raisons d’y croire », à la Maison de l’entreprise à Abidjan.

« Si Alassane est le père de Soro et je confirme que c’est son père, alors si j’aime Guillaume Soro, comme je prétends l’aimer là, je ne peux pas lui donner un autre conseil en dehors de ce que lui-même m’a donné en son temps, à savoir que face à Alassane, c’est à lui de faire profil bas », a dit KKB.

Selon le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, « il y a un seuil qu’on ne franchit pas quand on est opposé à son père, dans les discours. On n’aide pas Soro Guillaume si on prétend l’aimer en l’exhortant à raidir sa position face au président de la République ».

« Il suffit que cette dose d’humilité habite mon frère Guillaume. J’ai essayé de le voir, mais jusque-là je n’ai pas encore réussi (…); mais si nous sommes face à face, je lui dirai ce que je crois qu’un ami et frère doit dire à un autre frère quand tu es dans cette situation ».

M. Kouadio Konan Bertin a insisté, que pour sa part, il inviterait son frère Guillaume Soro à saisir « la main tendue du président Alassane Ouattara ». Si le chef de l’Etat ivoirien l’a fait pour l’ancien président Laurent Gbagbo, « il n’y a pas de raison que ça soit autrement » pour l’ancien président de l’Assemblée nationale.

« Vous ne pouvez pas être en train d’écrire pour soutenir Guillaume dans les positions incendiaires et puis accuser par la suite Alassane Ouattara de ne rien faire pour que Guillaume Soro soit dans le processus (de réconciliation), je trouve que ce n’est pas honnête, alors que nous savons tous que c’est comme cela que ça va finir », a-t-il lancé à l’endroit des journalistes.

« Pourquoi vouloir coller à la peau de Guillaume (…) d’espérer qu’il renverse Ouattara; donc c’est lui qui est tout le temps là pour renverser les régimes. Non, ce n’est pas ça Guillaume, pourquoi lui coller cela à sa peau », a-t-il poursuivi, disant que « c’est un ami, c’est un frère » à qui il parle avec le cœur.

M. KKB, ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale, nommé depuis le 15 décembre 2020, a confié avoir été dans le Tchologo, la région natale de M. Soro, située dans le Nord. Il a dit savoir la position de ses parents qui ne vont jamais accepter de voir leur fils dans un « bras de fer face à Alassane Ouattara ».

L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, est actuellement hors de la Côte d’Ivoire. Après son refus de rejoindre le Rhdp (pouvoir), le parti de Alassane Ouattara, les relations se sont dégradées avec son mentor.

