02 Août 2022 – La bataille des chiffres pour législatives à la Une

APA-Dakar (Sénégal) – Les journaux sénégalais parvenus à APA ce mardi 2 août 2022, décryptent les résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022.

« La guerre des chiffres », titre Sud Quotidien. Le journal parle d’un bras de fer entre pouvoir et opposition autour des verdict des urnes.

Dans Walf Quotidien, l’inter-coalition de l’opposition Yewwi-Wallu brandit 83 députés lors de ces législatives. Selon son mandataire Déthié Fall, l’opposition a gagné 55 sièges sur les 112 sièges qui étaient en compétition.

Dans le même journal, la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar (Uni pour l’espoir), majorité présidentielle, « retoque » ses chiffres. Aminata Touré revendique aussi 83 députés mais reconnaît que BBY n’a pas gagné les départements Goudomp et l’Afrique du nord.

Ce qui fait dire à EnQuête que la « guerre des chiffres continue », BBY clame la majorité absolue (83 sièges) tandis que Yaw-Wallu revendique le même chiffre.

Dans le journal L’AS, Aminata Touré « récuse toute possibilité de cohabitation ». Ce à quoi Dethie Fall répond dans le même journal en affirmant que l’opposition détient la nouvelle majorité à l’Assemblée nationale.

« Après BBY, Yewwi Askan Wi réclame la victoire », soutient Vox Populi. Mimi Touré dément l’opposition, « nous restons majoritaires », soutient-elle dans le journal.

Dans les colonnes du journal, le beau-frère du président de République et maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, reconnaît sa défaite.

Selon Le Quotidien, on se dirige vers un « second tour ». Le journal fait allusion au « contentieux électoral » après le scrutin du 31 juillet.

Après ces législatives, deux fauteuils sont en jeu : le Perchoir et le Premier ministre, selon Bés Bi, Le Jour. YAW-Wallu revendique 83 sièges vise la présidence de l’Assemblée nationale et garde le silence sur le poste de PM. Tandis que BBY s’accroche à sa « majorité ».

« La victoire du peuple », lance L’Observateur, qui souligne qu’après deux alternances, le pays pourrait vivre sa première cohabitation.

Le Soleil reste prudent et indique que « le suspense persiste ». Majorité et opposition réclament la victoire, informe le quotidien national. Par ailleurs, la mission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), salue la maturité du peuple sénégalais.

