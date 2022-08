Une vingtaine de morts dans un accident

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Un accident de la circulation a fait, ce lundi 1er août 2022, 21 morts.

Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) souligne que le drame est survenu dans une collision entre un camion et un minicar, à Abobo, dans le Nord-Est d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

En Côte d’Ivoire, le ministère des Transports indique qu’il y a plus de 12.000 accidents de la circulation par an, constituant ainsi la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans.

PIG/ls/te/APA