GPE- Abidjan : le recrutement des auditeurs prorogé au 21 juillet 2022

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le recrutement des auditeurs de la 23e promotion du Programme de formation en Gestion de la politique économique « GPE-Abidjan » de l’Université Félix Houphouët-Boigny, prévu du 6 mai au 14 juillet 2022, est prorogé au 21 juillet 2022.

Incubateur de compétences en gestion de la politique économique en Afrique, le Programme GPE-Abidjan qui a débuté le processus de recrutement le 6 mai 2022, proroge la clôture des candidatures au 21 juillet 2022.

Après la publication de la liste des candidats autorisés à concourir le 25 juillet 2022 ; il est prévu l’épreuve écrite, le 04 août 2022 ; suivie de la publication du listing des admis, le 09 septembre 2022 ; puis la clôture des inscriptions, le 19 décembre 2022 ; avant la rentrée universitaire de la 23e promotion, fixée en février 2023.

Le GPE-Abidjan, programme d’excellence de l’Université Félix Houphouët-Boigny est un fleuron de la formation diplômante qui s’impose au fil des ans. Il vise le renforcement des capacités des cadres des administrations publiques et privées de la sous-région ouest-africaine francophone.

L’entrée au GPE-Abidjan est soumise à un processus rigoureux de sélection. La première étape est celle de l’analyse de dossiers. Les dossiers de candidatures sont reçus uniquement en ligne sur le site http://www.gpe-afrique.net/v2/ et analysés par un jury expérimenté. La deuxième étape, celle du test de recrutement, est organisée dans toutes les capitales des pays couverts.

Depuis 2017, le Programme GPE-Abidjan dispense deux types de formation diplômante, en présentiel et à distance, qui débouchent sur un Master des hautes études en gestion de la politique économique.

Les cadres désireux de faire acte de candidature sont invités lors du processus de recrutement à opérer un choix lors de leur inscription, soit la formation diplômante en présentiel ou la Formation diplômante ouverte à distance (FOAD).

La formation en présentiel, elle, nécessite une présence effective et permanente du candidat admis au GPE-Abidjan durant les 12 mois de formation. À cet effet, aucune dérogation n’est possible.

Quant à la Formation ouverte à distance (FOAD), elle est destinée à ceux qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ne peuvent être mis en situation de stage pendant une année.

Pour la FOAD, les cours se déroulent exclusivement en ligne. Cependant, la soutenance du mémoire professionnel, se tient dans les locaux du programme GPE-Abidjan, à l’instar des auditeurs de la formation présentielle.

Pour être éligible au GPE-Abidjan, le candidat doit être titulaire d’une maîtrise ou d’un Master en sciences économiques et de gestion ou d’un diplôme jugé équivalent : être en activité, avoir au moins deux années d’expériences professionnelles, et être âgé de 45 ans au plus.

En outre, le Programme GPE-Abidjan décerne une formation qualifiante via des « Séminaires internationaux de formation ». Ici, le candidat doit être titulaire d’au moins un Bac + 4, être en activité au moment de la candidature et avoir au moins cinq années d’expérience professionnelle dans le secteur public, parapublic ou privé, et désirer faire carrière dans la définition et la gestion des politiques économiques de son pays.

Le GPE-Abidjan capitalise plus de 20 ans d’expériences dans le renforcement des capacités avec près de 700 experts formés qui occupent, pour la plupart, des responsabilités de très haut niveau dans les administrations publiques et privées ainsi que dans les institutions internationales : Bad, Pnud, Banque mondiale, Fmi, Bit, Bid, Oms, Uemoa, Cedeao, Boad, Orabank, etc.

