31 Mai 2022 – La liste nationale de Yewwi Askan Wi déclarée irrecevable

APA – Dakar (Sénégal) – Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA titrent principalement sur le rejet de la liste nationale de Yewwi Askan Wi (YAW, libérer le peuple), la principale coalition de l’opposition des Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie.

Le Témoin indique que « la liste nationale de Yewwi Askan Wi (a été) rejetée », soulignant que « Macky Sall confie la bataille de Dakar aux socialistes ». « YAW out », note Le Quotidien avant de préciser que la Direction générale des élections (DGE) « rejette les suppléants de Benno » Bokk Yakaar (BBY), la coalition présidentielle. Toutefois, « Yewwi veut mobiliser 200 mille personnes le vendredi à Dakar », souligne le journal.

Pour Walf Quotidien, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix « Diome exclut Sonko et Yewwi » là où « Benno passe sans suppléant ». Face à cette situation, « Sonko et Cie promettent une +riposte énergique+ à cette énième forfaiture et parti pris assumé du ministre de l’Intérieur », selon Vox Populi. Pour YAW, le rejet de sa liste nationale de titulaires pour les élections législatives est une « provocation inacceptable ».

Sud Quotidien rapporte les « huit listes retenues » par le ministère de l’Intérieur à l’exception de celle d’Ousmane Sonko et ses camarades de YAW. Pour l’expert électoral Ndiaga Sylla, « l’arrêté du ministre de l’Intérieur a outrepassé son objet ».

Sur la crise dans l’école sénégalaise, le quotidien informe que « le gouvernement lâche prise » dans son bras de fer avec les enseignants autour de la hausse de leurs indemnités. De son côté, EnQuête indique qu’on s’achemine « vers le dénouement » dans la crise scolaire.

En effet, « une indemnité complémentaire » a été proposée « pour régler le problème ». L’Etat « met toutes les informations utiles à la disposition des enseignants », souligne le journal. En outre, « le ministère des Finances s’engage à corriger à chaque fois qu’une erreur est constatée »

ODL/cgd/APA