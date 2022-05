19 Mai 2022 – Economie, santé et social au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce jeudi se focalisent sur nombre de sujets notamment la production de l’hydrogène, les mesures sanitaires pour les différents points d’entrée au Maroc et la situation délicate des caisses des retraites.

+L’Opinion+ écrit que la production d’hydrogène vert au Maroc figure parmi les chantiers majeurs de la stratégie énergétique. Pour le Royaume, c’est une manière de préserver l’environnement tout en donnant un nouveau souffle à la production industrielle.

L’hydrogène fait également l’affaire de nombreux géants nationaux de l’industrie, à commencer par l’OCP qui pourrait ainsi réduire considérablement ses importations en ammoniac. Mais pour le Maroc, l’objectif n’est pas seulement de produire pour son industrie locale, à terme, le but est de devenir un exportateur mondial, estime le journal.

Le potentiel est bien là et les investisseurs commencent à se manifester. À l’horizon 2030, on estime à environ 90 milliards de dirhams les investissements nécessaires pour faire du Maroc un acteur phare dans l’exportation d’hydrogène, relève-t-il.

+Le Matin+ rapporte que les mesures sanitaires pour les différents points d’entrée au Maroc nécessitent désormais la présentation d’un pass vaccinal valide contre le SARS-Cov-2, conformément au protocole national de vaccination, ou du résultat d’un test PCR négatif ne dépassant pas 72 heures.

Selon le ministère de la Santé et de la Protection sociale, cité par la publication, cette décision a été prise dans le cadre de l’actualisation du protocole sanitaire national pour les voyages internationaux, et vu la stabilisation de la situation épidémiologique du Covid-19 au niveau national et international.

+L’Economiste+, s’intéresse à la situation délicate des caisses des retraites, soulignant que la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui a tiré la sonnette d’alarme sur cette situation.

Selon la publication, si le gouvernement a opéré une réforme paramétrique, aujourd’ hui, il est nécessaire et important de la compléter par la dernière phase qui consiste à augmenter l’âge de départ à la retraite des salariés comme ce qui est en vigueur dans les régimes des retraites civiles.

Et cela comme première étape qui sera suivie par l’introduction de réformes paramétriques parallèles aux autres régimes qui sont dans une situation financière moins catastrophique. L’objectif est de créer deux pôles, l’un public, l’autre privé, selon le scénario arrêté par la Commission nationale des retraites.

