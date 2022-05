États-Unis : Le pilote d’un avion fait un malaise, un passager prend les commandes et assure l’atterrissage

Le pilote d’un petit avion privé parti des Bahamas pour rallier Palm Beach aux Etats-Unis a été victime d’un malaise, ce mardi. Problème : aucun passager n’avait d’expérience de pilotage pour réussir à faire atterrir l’appareil.

L’un d’eux a finalement décidé de se lancer, épaulé via la radio par un contrôleur aérien, rapporte CNN dans un article relayé par BFMTV.

🛫 NEW VIDEO: Watch the intense moments as a passenger lands a plane after the pilot was "incoherent." Hear how the air traffic controller describes what it was like to talk him through it: https://t.co/W5I7NneRZM pic.twitter.com/GuR0Ws0ntL

— WPBF 25 News (@WPBF25News) May 11, 2022