Pérou : Déclarée morte, elle se réveille dans son cercueil lors de son propre enterrement

Une scène terrifiante et bouleversante pour ses proches. Le 26 avril dernier, une femme décédée s’est soudainement réveillée au Pérou. Elle a repris conscience au beau milieu de son propre enterrement, rapporte le Daily Mail relayé par CNews.

Rosa Isabel Cespede Callaca, âgée de 36 ans, avait succombé à ses blessures après un violent accident de la route. Mais lors de ses obsèques, ses proches ont entendu un bruit provenant du cercueil, comme si quelqu’un toquait à l’intérieur. Le gardien du cimetière a alors ouvert le couvercle du cercueil et découvert que la défunte… ne l’était pas.

Une enquête en cours

« Elle a ouvert les yeux et transpirait », a témoigné l’homme. « Je me suis précipité dans mon bureau pour appeler la police. » La trentenaire a immédiatement été prise en charge et transportée à l’hôpital. Mais après un bref moment d’amélioration, son décès a à nouveau été prononcé quelques heures plus tard.

Une enquête a depuis été ouverte pour déterminer si les soignants ont fait preuve de négligence. Il semblerait, selon les premiers éléments, que les médecins ont confondu le coma profond de la victime avec un état de mort à la suite de l’accident de voiture.

