Record : Le chien le plus vieux du monde est âgé de 21 ans et c’est un chihuahua

En Floride (États-Unis), un chien de race chihuahua vient d’être reconnu comme étant le plus vieux du monde, encore en vie, par le Guinness World Records. TobyKeith est âgé de 21 ans et trois mois, soit bien plus que l’espérance de vie normale pour un chien de cette race, qui va de 12 à 18 ans.

Le petit chien, né le 9 janvier 2001, a été adopté dans un refuge pour animaux alors qu’il avait que quelques mois. Sa propriétaire a indiqué qu’il avait une routine à laquelle il ne dérogeait jamais, ce qui est peut-être la clé de sa longévité. Tous les matins, il se lève à 6h30 pour faire sa promenade avant de manger. Le reste de sa journée, il alterne entre promenade et sieste.

