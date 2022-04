Ouattara nomme un gouvernement de 32 membres

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Les principaux ministères comme les Affaires étrangères, la Défense et l’Intérieur ne changent pas de titulaires.

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara a nommé ce mercredi, au lendemain de la reconduction du Premier ministre Patrick Achi, un gouvernement de 32 ministres contre 41 précédemment. La liste de ce nouvel exécutif voulu « resserré » par le président de la République a été dévoilée par le ministre, secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Mais les portefeuilles des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Intérieur, de l’Agriculture et de l’Education n’ont pas changé de titulaires.

Dans la nouvelle équipe gouvernementale, il y a 11 sortants et deux entrants. Les deux ministres entrants sont notamment Mamadou Sangafowa, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, qui remplace Thomas Camara, alors que Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, remplace Mme Arlette Badou.

Les postes de secrétaires d’Etat et de ministres délégués ont été supprimés.

Un Conseil des ministres est prévu le jeudi 21 avril 2022 à la présidence de la République.

Voici la liste des ministres

1. Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora : Mme Kandia Camara

2. Ministre d’Etat, ministre de la Défense : M. Téné Birahima Ouattara

3. Ministre d’Etat, ministre de l’Agricultrice et du Développement rural : M. Kobenan Kouassi Adjoumani

4. Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : M. Sassan Kambilé

5. Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : Général Vagondo Diomandé

6. Ministre du Plan et du Développement : Mme Kaba Nialé

7. Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie : Mamadou Sangafowa Coulibaly

8. Ministre de la Fonction publique : Mme Anne Désirée Ouloto

9. Ministre des Transports : M. Amadou Koné

10. Ministre de l’Économie et des Finances : M. Adama Coulibaly

11. Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : M. Bruno Nabagné Koné

12. Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat : M. Moussa Sanogo

13. Ministre des Eaux et Forêts : M. Laurent Tchagba

14. Ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier : Amedé Koffi Kouakou

15. Ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation : Mme Mariatou Koné

16. Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME : M. Souleymane Diarrassouba

17. Ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale : M. Kouadio Konan Bertin

18. Ministre des Sports : M. Paulin Claude Danho

19. Ministre des Ressources animales et halieutiques : M. Sidi Tiémoko Touré

20. Ministre de la Communication et de l’Économie numérique, porte-parole du gouvernement : M. Amadou Coulibaly

21. Ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement : M. Mamadou Touré

22. Ministre du Tourisme : M. Siandou Fofana

23. Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : M. Adama Diawara

24. Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle : M. Pierre Dimba

25. Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité : M. Bouaké Fofana

26. Ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption : M. Epiphane Zoro Ballo

27. Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté : Mme Myss Belmode Dogo

28. Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale : M. Adama Kamara

29. Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant : Mme Nasseneba Touré

30. Ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage : M. Koffi Nguessan

31. Ministre de la Culture et de la Francophonie : Mme Françoise Remarck

32. Ministre de l’Environnement et du Développement durable : M. Jean-Luc Assi

