Coupon pour l’inscription sur 1win Côte d’Ivoire

Est-ce que tu veux obtenir un bonus de dépôt de + 500% jusqu’à 550 000 F CFA ? Oui, c’est plus que possible si tu crées un compte sur 1win ! La société offre l’une des plus grandes récompenses de l’industrie et permet de l’utiliser sur tous les services, qu’il s’agisse de paris sportifs ou de jeux d’argent.

Télécharger 1win.apk

Où entrer le code 1win lors de l’inscription

Le bonus de bienvenue est un phénomène commun parmi les bookmakers. Ces cadeaux reçoivent de nouveaux joueurs qui n’ont pas utilisé les services d’un bookmaker. Aujourd’hui, les joueurs ont deux options pour créer un compte de jeu : l’enregistrement rapide ou l’activation du compte via les réseaux sociaux. En effet, le choix du mode n’affecte pas la réception du bonus, l’essentiel est d’indiquer correctement les données demandées. Ainsi, lors de l’enregistrement rapide, la société demande les informations suivantes :

Monnaie de compte. Sélectionne l’une des options proposées dans la liste déroulante.

Ton numéro de téléphone. Après l’enregistrement, le contact devra être confirmé par le code du SMS, il est donc préférable de ne pas spécifier de numéros aléatoires.

E–mail. Les exigences d’e-mail sont similaires. En passant, on te recommande de ne pas ignorer les messages de la société – ils sont discrets et contiennent souvent des bonus personnels et des codes promotionnels.

Mot de passe. Une combinaison originale capable de protéger ton compte contre les étrangers.

Le code promotionnel. Tu cherches où entrer le code promotionnel 1win lors de l’inscription ? Voici ce champ ! Utilisez notre code promo lors de votre inscription – IVOIRE130

Comment jouer le bonus de 1Win sur les paris sportifs

La première option pour parier sur le bonus de dépôt est la mise de paris sportifs sur le site du bookmaker 1WIN (télécharger 1win apk ici). Les paris doivent répondre à un certain nombre de conditions :

– type de pari : simple;

– dépôt : verse jusqu’à 110 000 F CFA sur ton compte;

– cote : de 3 et plus;

– pourcentage de mise : 5% du montant de la mise gagnante.

Si un pari simple avec une cote de 3 ou plus gagne, le bookmaker transfère 5% du montant du pari du solde du bonus au principal. Les fonds joués deviennent instantanément disponibles pour le jeu.

La société ne fixe pas de date limite de mise. Ainsi, tu peux transférer des fonds d’un solde à un autre pendant une semaine ou plusieurs mois.

FAQ

Je n’ai pas entré le code lors de l’inscription, puis-je entrer plus tard ?

Malheureusement, le code promotionnel n’est disponible que lors de l’inscription. Après avoir créé un compte, tu ne peux pas entrer une combinaison. Utilisez notre code promo lors de votre inscription – IVOIRE130

Quel est le bonus maximum donné par 1win ?

C’est un bonus de dépôt de 500% jusqu’à 550 000 F CFA.

Comment puis-je parier un bonus de dépôt ?

Tous les paris sportifs simples avec des cotes de 3 ou plus conviennent pour le pari. Pour chaque prédiction gagnante, 5% du montant du pari sera transféré du compte bonus au compte principal.