Betwinner est un géant mondial des paris en Afrique. Découvre comment t’inscrire en utilisant le nouveau code promotionnel IVOIRE130 et obtenir 30% de plus. Transforme l’offre de dépôt standard 100 euros en une offre beaucoup plus généreuse – jusqu’à 130 euros en paris gratuits disponibles.

Télécharger Betwinner.apk

Comment ouvrir un compte avec le code promo 2022

Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun problème avec Bet Winner pour l’enregistrement d’un compte en Côte d’Ivoire. Le bookmaker porte une attention particulière à ce pays, tu peux donc parier et obtenir un bonus jusqu’à 130 euros. Voici comment procéder en profiter :

Accède au site de la marque; Appuie sur le bouton “S’inscrire”; Sélectionne une des options pour ouvrir un compte; Sélectionne le pays Côte d’Ivoire; Entre IVOIRE130 comme un code promo; Après l’inscription, tu recevras automatiquement un login, un mot de passe.

À partir de ce moment, tu peux :

Dépose de l’argent sur ton compte au moins de 1 euro;

Commence à parier sans problèmes;

Mets à jour ton profil avec tes informations personnelles;

Obtiens le bonus 130% pour ton premier versement.

Conditions pour jouer avec le bonus

Dès que tu as rempli le formulaire d’inscription rapide, tu peux choisir parmi une vaste gamme de méthodes de paiement pour déposer des fonds sur ton compte de paris et réclamer tes paris gratuits de bonus de bienvenue.

Connectes-toi à ton nouveau compte Va dans la zone “Dépôt” dans le coin supérieur droit Opte pour le bonus de paris sportifs 100%. Choisis le mode de paiement avec lequel tu souhaites déposer. Décide du montant que tu souhaites déposer, puis transfère les fonds sur ton compte. Si tu as utilisé notre Betwinner code promo lors du processus d’inscription IVOIRE130, tu auras droit à un bonus de bienvenue de 130% de dépôt jusqu’à 130 € (ou l’équivalent en devise). Si tu n’en as pas du tout saisi le code, tu seras éligible au bonus de dépôt standard de 100% jusqu’à 100 €.

Qui est Betwinner ?

Betwinner (télécharger betwinner apk ici) est l’un des principaux bookmakers en ligne. Il a été fondé en 2007 et réglementé par la commission de Curaçao. Tous les sports majeurs tels que le football, le tennis, les fléchettes, la NFL, le MMA, la Formule 1, les courses de chevaux et le hockey sur glace sont disponibles, ainsi que de nombreux autres sports, avec des joueurs capables de parier sur tout, des règles australiennes aux sports d’hiver.